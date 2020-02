Európai híradó: Fontos szövetségesünk lép ki az Európai Unióból

A röszkei áttörés megmutatta, hogy továbbra is a határvédelem és a migráció megfékezése az egyik legfontosabb feladat - mondta Orbán Viktor miniszterelnök a Kossuth Rádióban. A kormányfő emlékeztetett: itt arról van szó, hogy a Soros-hálózat szervezi a teljes balkáni migrációt. Nem kér bocsánatot, mert senkit nem alázott meg-közölte Niedermüller Péter. Az ATV-hu-nak azt mondta a DK-s politikus, hogy akik a kijelentése miatt tartott tüntetésen felszólaltak csak politikai hisztériát, politikai hangulatkeltést folytattak. Elkészült a módosított Nemzeti Alaptanterv - jelentette be az emberi erőforrások minisztere. Kásler Miklós úgy fogalmazott: a módosított Nemzeti Alaptanterv a jelennek és a jövőnek készült és a múlt értékeire épít. Jelentősen emelkedett az elmúlt hónapokban a sertéshús ára, a Magyar Nemzet nyilatkozó áruházláncok szerint már a keresleten is meglátszik a drágulás hatása. Magyarország az Európai Unió tagállamai közti adócsökkentési versenyben már több mint három éve az élmezőnyben van - közölte a Pénzügyminisztérium. A 2014-2020-as uniós ciklusban több mint 20 milliárd forintból - 34 projekt keretében - 40 ezer hektárnyi vizes élőhely rekonstrukcióját végezték Magyarországon - mondta Rácz András, az Agrárminisztérium környezetügyért felelős államtitkára. Magyarország és a világ magyarsága elvesztette a 20. századot, ezért közös feladatuk, hogy együtt lehessenek a 21. század nyertesei - mondta Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter. Minden közvetlenül Kínából érkező utast megvizsgálnak a Liszt Ferenc-repülőtéren, mielőtt belépne az országba - közölte a Budapest Airport Zrt. A kórházak felkészültek a koronavírussal kapcsolatos szakmai protokollok és eljárásrendek végrehajtására - közölte az Emberi Erőforrások Minisztériuma. A Belügyminisztérium közzétette a koronavírus-járvány magyarországi terjedését megakadályozni hivatott akciótervet, amely 28 pontból áll. Felfüggeszti a Shanghai Airlines két budapesti járatát - közölte a Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér üzemeltetője Facebook-oldalán. Az Egészségügyi Világszervezet nemzetközi közegészségügyi vészhelyzetté nyilvánította az új koronavírus által Kínában okozott tüdőgyulladás-járványt. 213-ra nőtt a tüdőgyulladást okozó új koronavírus áldozatainak száma és 9692-re a fertőzötteké Kínában - közölte a kínai Nemzeti Egészségügyi Bizottság legfrissebb összesítésében. Nagy-Britanniában is megjelent az új koronavírus okozta betegség. A brit egészségügyi minisztérium közölte, hogy két páciens szervezetében azonosították a kórokozót Angliában. A következő hat hónapra a legmagasabb szintű egészségügyi készültséget léptette életbe az olasz kormány azt követően, hogy két, Rómában tartózkodó kínai turista koronavírus-fertőzöttnek bizonyult. Hétre emelkedett a koronavírussal bizonyítottan fertőzöttek száma Németországban, van köztük egy ötéves gyermek is - jelentették be illetékesek. Két új koronavírus-fertőzött személyt azonosítottak Oroszországban - jelentette ki Tatyjana Golikova miniszterelnök-helyettes. A koronavírus terjedésétől tartva a hongkongi hatóságok úgy döntöttek, hogy március 2-ig zárva maradnak a helyi oktatási intézmények - jelentette be Carrie Lam hongkongi kormányzó. Kilépett az Európai Unióból az Egyesült Királyság. A brit EU-tagság az előzetesen kijelölt időpontban, közép-európai idő szerint éjfélkor szűnt meg. Az Egyesült Királyság távozása az Európai Unióból „sokk” és „történelmi vészjelzés egész Európa számára” - mondta Emmanuel Macron francia államfő. A gibraltáriak nehéz szívvel hagyják el az Európai Uniót - jelentette ki Fabian Picardo, a Spanyolország déli csücskénél fekvő, brit fennhatóság alá tartozó kicsiny terület kormányzatának vezetője. Egyre több illegális bevándorló próbál eljutni Európába a Kanári-szigeteken át. Egy éve alatt megkétszereződött az ide érkező migránsok száma. Oroszország maradéktalanul teljesíti az idlíbi feszültségcsökkentési övezettel kapcsolatban vállalt kötelezettségeit - jelentette ki Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője. Törökország nem vonakodik katonai erőt alkalmazni, ha az északnyugat-szíriai Idlíb tartományban a helyzet nem normalizálódik minél előbb - jelentette ki Recep Tayyip Erdogan török elnök. Recep Tayyip Erdogan török elnök Ankarában arra szólította fel a keresztény világot, hogy álljanak ki Jeruzsálemért azt követően, hogy Donald Trump amerikai elnök bejelentette béketervét az izraeli-palesztin konfliktus vonatkozásában. Földcsuszamlás végzett legalább 16 emberrel egy eritreai aranybányában. Halálra gázolt egy embert a vonat Budapesten - közölte a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság. Elfogták a rendőrök a sályi emberölés feltételezett tettesét, egy 21 éves férfit - közölte a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőr-főkapitányság. Elfogtak egy férfit, aki a gyanú szerint megütötte az aznapi erzsébetvárosi tüntetés egyik szervezőjét - közölte a BRFK. Pénteken éjfélkor lejártak a tavalyi autópálya-matricák, nulla órától már csak a 2020-as úthasználati jogosultságokkal lehet a díjköteles utakon közlekedni, ellenkező esetben pótdíjat kell az autósnak fizetnie. Babos Tímea és Kristina Mladenovic nyerte meg a női párosok versenyét az ausztrál nyílt teniszbajnokságon. Férfi kosárlabda NB I: Szolnoki Olajbányász - Zalakerámia ZTE KK 73:78 Anis Ben-Hatira a német másodosztályban szereplő Karlsruher SC labdarúgócsapatához igazolt.