Európai Híradó: Eredmények és jövőkép

Megszavazza a Fidesz-KDNP frakció a kulturális finanszírozásról szóló törvénycsomagot - jelentette be Nacsa Lőrinc, a Hír Tv Magyarország élőben című műsorában. A KDNP frakciószóvivője szerint erre azért van szükség, mert az állam nem támogathatja tovább a színházak működését úgy, hogy azok nem engednek betekintést ügyeikbe. A színházak függetlensége miatt aggódik a főpolgármester. Karácsony Gergely azt is meglebegtette, hogyha a kormány elfogadja a kultúra finanszírozásának módosítását, akkor akár az Atlétikai Világbajnoksággal kapcsolatos véleménye is megváltozhat. Karácsony Gergely azt is elmondta, hogy a Katona József Színházban történt zaklatási botrány ellenére sem hívja vissza a teátrum igazgatóját. Máris elindult a pénzosztás Kispesten, pontosan úgy, ahogy Lackner Csaba megelőlegezte – mondta a Fidelitas budapesti elnöke a közösségi oldalára feltöltött videóban. Borbély Ádám kiemelte: minden pontosan úgy történik, ahogyan arról a nyilvánosságra került botrányos videó és hangfelvételen Lackner Csaba beszél. Mégsem ingyen dolgoznak azok az ügyvédek, akik átvilágítják a város cégeit, pedig a kampányban Péterffy Attila pécsi polgármester ezt ígérte. Mára kiderült, hogy több 10 millió forint lesz a számla. Dézsi Csaba András kardiológus főorvost, önkormányzati képviselőt jelöli Győr polgármesterének a január 26-i időközi polgármester-választásra a Fidesz és a KDNP - jelentette be Simon Róbert Balázs országgyűlési képviselő. A kormány elkötelezett abban, hogy segítse a vállalkozások fejlődését - hangsúlyozta Varga Mihály pénzügyminiszter. A kormány 35 milliárd forinttal támogatja a munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő oktatásfejlesztést Debrecenben, az előkészítést lehetővé tevő kormányhatározat megjelent a Magyar Közlönyben. Új CT-berendezést kapott a budapesti Gottsegen György Országos Kardiológiai Központ. A 400 millió forintos eszközt az Egészséges Budapest Program keretéből finanszírozták. Kásler Miklós az emberi erőforrások minisztere az eszköz átadásakor azt mondta: a szívbetegségek átfogó kezelését biztosító intézetet tovább kell fejleszteni. A Gazdasági Versenyhivatal 1,2 milliárd forint bírságot szabott ki a Facebookra; ez az eddigi legnagyobb összegű, fogyasztóvédelmi ügyben kiszabott bírság a versenyhivatal történetében. A teljes ellenzék ma is bevándorláspárti, ha rajtuk múlna, behódolnának az európai bevándorláspárti baloldalnak, és végrehajtanák a migránsok kötelező betelepítését - mondta a kormánypártok nevében Nacsa Lőrinc, a KDNP frakciószóvivője. A magyar kormány továbbra is elutasítja a kötelező kvótát, és mindent megtesz, hogy megvédje a magyar határkerítést és a magyar emberek biztonságát - mondta Hollik István kormányszóvivő. A politikus szerint az elmúlt hét bebizonyította, hogy a migránsok továbbra is özönlenek Európa irányába tengeren, valamint szárazföldön is egyre növekszik a migrációs nyomás, leginkább a balkáni útvonalon. A terrorizmus további erősödése várható a világ több térségében, és vannak olyan terrorszervezetek, amelyek egész régiókat tesznek élhetetlenné - mondta Janik Szabolcs, a Migrációkutató Intézet igazgatója az M1-en. Egyre több embercsempész jelenik meg a bosnyák-horvát határon - mondta a boszniai Bihács rendőrségi szóvivője az Informátornak. A bevándorlóknak saját elmondásuk szerint Bihács központjából Olaszországig 5 ezer eurót kell fizetniük a csempészeknek. Bosznia-Hercegovina bezárja a horvát határ közelében fekvő vucjaki migránstábort, a migránsokat pedig az ország több befogadóközpontjában osztják el - közölte Dragan Mektic védelmi miniszter. Ügyészségi eljárás indult Matteo Salvini ellen. A volt olasz belügyminisztert egy NGO-hajó kapitánya feljelentette rágalmazásért és bűncselekményre való felbujtásért. A kisebbségekre nézve hátrányos ukrán oktatási törvény alkalmazásáról tárgyalt a kárpátaljai magyar szervezetek vezetőivel Hanna Novoszad ukrán oktatási miniszter egynapos kárpátaljai munkalátogatása során Ungváron. A Velencei Bizottság felszólította Ukrajnát, hogy helyezze hatályon kívül a kisebbségek nyelvhasználatáról szóló jogszabály bizonyos rendelkezéseit. Büntetőeljárást indított a szlovák rendőrség Andrej Kiska volt szlovák államfő ellen a KTAG cég adóügyei miatt - jelentette a Sme című napilap, de az értesülést hivatalosan egyelőre nem erősítették meg. Öten meghaltak, 39-en pedig megsérültek egy gázrobbanás következtében, a kelet-szlovákiai Eperjesen. Miközben Franciaországban folytatódott a nyugdíjreform ellen előző nap kezdődött közlekedési sztrájk, a szakszervezetek újabb tiltakozónapot hirdettek jövő keddre. Azonnali klímavédelmi intézkedéseket követelve több ezer ember vonult utcára Madridban, ahol ezekben a napokban tartják az ENSZ Éghajlat-változási Keretegyezményének 25. ülését. Törökország magára maradt a terrorizmus elleni harcban, miután a NATO londoni csúcstalálkozóján nem született egyezség - mondta Hulusi Akar török védelmi miniszter. Oroszország habozás nélkül válaszolni fog, ha az Egyesült Államok közepes hatótávolságú rakétákat telepítene Európába - jelentette ki Szergej Lavrov orosz külügyminiszter. Elfogták Moszkvában és Ingusföldön az orosz fővárosban november elején elkövetett kettős rendőrgyilkosság gyanúsítottjait - közölte a kiemelt ügyek felderítésével foglalkozó orosz Nyomozó Bizottság. Boris Johnson konzervatív párti brit miniszterelnök szerint minden előfeltétel adott ahhoz, hogy London szabadkereskedelmi megállapodásra jusson az Európai Unióval a brit EU-tagság megszűnése után. Több ezren tüntettek a december 12-re kitűzött algériai elnökválasztás megtartása ellen a fővárosban, Algírban. Ismeretlen fegyveresek autókból nyitottak tüzet a Bagdadban tüntető emberekre, legkevesebb tizenöten életüket vesztették, és hatvanan megsebesültek - közölték iraki egészségügyi és biztonsági tisztségviselők. A szaúdi légierő egy, amerikai kiképzésen részt vevő katonája három embert megölt és tizenkettőt megsebesített egy lövöldözésben a floridai Pensacola haditengerészeti bázison. Az elkövetővel a helyszínre kiérkezett rendőrök végeztek. Legyilkolták egy busz nem muszlim utasait a szomáliai al-Shabaab terrorszervezet iszlamistái Kenya északi részén. A szélsőségesek nyolc embert öltek meg. Orvosi vizsgálatra Kubába utazott Evo Morales volt bolíviai elnök, aki választási csalás gyanúja miatt lemondani kényszerült és Mexikóba menekült. Húsz év fegyházbüntetésre ítélte az óbudai óvónőt lelövő férfit a Fővárosi Törvényszék Az Innovációs és Technológiai Minisztérium döntése nyomán a 2019 decemberére szóló dolgozó- és tanuló bérletekkel egészen 2020. január 7-éig lehet utazni a vasúti és közúti közlekedési szolgáltatók helyközi járatain. Hosszú Katinka arany-, Jakabos Zsuzsanna pedig bronzérmet nyert 200 méter pillangón az úszók glasgow-i rövidpályás Európa-bajnokságán. Lobanovszkij Maxim bronzérmet nyert 50 méter gyorson az úszók glasgow-i rövidpályás Európa-bajnokságán. A magyar női kézilabda-válogatott 28:27-re kikapott Románia csapatától a Japánban zajló olimpiai kvalifikációs világbajnokságon, így nem jutott a középdöntőbe. Kim Rasmussen, a magyar női kézilabda-válogatott szövetségi kapitánya személyes támadásként élte meg a játékvezetők és a delegátus tevékenységét a Románia elleni vesztes csoportmérkőzésen. A DVTK Jegesmedvék 6:3-ra nyert a Dukla Michalovce vendégeként a szlovák jégkorongligában.