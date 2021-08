Európai híradó: Dennis Prager szerint Magyarország és Lengyelország mentheti meg a Nyugatot

Az Európai Híradó a Mathias Corvinus Collegium esztergomi fesztiválján készített interjút Dennis Pragerrel. Az amerikai író, újságíró, rádiós műsorvezető és internetes videó producer hazája egyik legbefolyásosabb konzervatív gondolkodója. Szerinte Nyugat-Európa már teljesen elveszett, és az Egyesült Államok is közel jár ahhoz, hogy végleg tönkre tegye az ámokfutást folytató internacionalista baloldal. Szerinte nem kérdés, hogy csaltak a demokraták az elnökválasztáson, mert eddig is mindig csaltak, ha erre lehetőségük volt. Ráadásul még a lelkiismeretük is tiszta, mivel aki Donald Trumpban egy rasszista diktátort, sőt Hitlert lát, annak számára morális kötelesség a választási csalás.