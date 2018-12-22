Európai Híradó - Brexit és bevándorlás

2018. DECEMBER 22., SZOMBAT
AZ ELLENZÉK NEM KÉPES FELDOLGOZNI, HOGY ÁPRILIS 8-ÁN ELVESZTETTÉK A VÁLASZTÁSOKAT, EZÉRT VAGDALÓZNAK HAZUGSÁGOKKAL MONDTA HOLLIK ISTVÁN KORMÁNYSZÓVIVÕ MAI SAJTÓTÁJÉKOZTATÓJÁN.
HOLLIK ISTVÁN: AZ IGAZSÁG AZ, HOGY AHOGY EDDIG, EZUTÁN IS MINDENKI HÓ VÉGÉN MEGKAPJA A TÚLÓRAPÉNZÉT HÍR TV.
A KORMÁNY ÉS A KÖZTÁRSASÁGI ELNÖK ELLEN TÜNTETTEK PÉNTEKEN A KOSSUTH TÉREN ÉS A SÁNDOR-PALOTÁNÁL.
EZREK TÜNTETTEK A KÉTFARKÚ KUTYAPÁRT DEMONSTRÁCIÓJÁN A KOSSUTH TÉREN, TÖBB ELLENZÉKI PARLAMENTI PÁRT ÉS CIVIL SZERVEZET KÉPVISELÕJE PEDIG A SÁNDOR-PALOTÁNÁL SZÓLALT FEL.
A RENDÕRSÉG TÜNTETÉSI KISOKOST KÉSZÍTETT A DEMONSTRÁLÓKNAK, A TÖRVÉNYEK BETARTÁSA ÉRDEKÉBEN.
NOVÁK KATALIN: 2019-BEN MINDEN EDDIGINÉL TÖBB TÁMOGATÁST KAPNAK A GYERMEKES CSALÁDOK ÉS A GYERMEKET VÁLLALÓK.
KDNP: HA AZ ELLENZÉKEN MÚLNA, NEM NÖVEKEDHETNÉNEK A GYERMEKES CSALÁDOK TÁMOGATÁSAI.
ERDÕ PÉTER BÍBOROS ÉS MÁDL DALMA JÓSZOLGÁLATI NAGYKÖVET 250 RÁSZORULÓ GYERMEKNEK ADOTT ÁT KARÁCSONYI AJÁNDÉKOT A MAGYAR SZENTEK TEMPLOMBAN.
SZÍRIÁBAN MEGVALÓSÍTANDÓ MAGYAR-LENGYEL KÖZÖS HUMANITÁRIUS PROJEKT PÉNZÜGYI FORRÁSÁNAK BIZTOSÍTÁSÁRÓL DÖNTÖTT A KORMÁNY.
NÓGRÁDI GYÖRGY: A TERRORIZMUS VESZÉLYE KITERJEDT, AZ ISZLÁM ÁLLAM HARCOSAI SZÉTSZÓRÓDTAK A VILÁGBAN M1.
A MAGYAR TURISZTIKAI ÜGYNÖKSÉG VEZÉRIGAZGATÓJA SZERINT A VENDÉGÉJSZAKÁK SZÁMA TÖRTÉNELMI REKORDOT FOG ELÉRNI 2018-BAN.
KOVÁCS ZOLTÁN: MEGTÉRÜLHET A 2021-ES VADÁSZATI VILÁGKIÁLLÍTÁS SZERVEZÉSE MAGYAR IDÕK.
ÉVI 95 KILÓ PAPÍRHULLADÉKOT TERMEL EGY MAGYAR NÉPSZAVA.
VATIKÁN: FERENC PÁPA HAJLÉKTALANKLINIKÁT HOZOTT LÉTRE A SZENT PÉTER TÉREN KARÁCSONYI AJÁNDÉKKÉNT.
SÚJTÓLÉG-ROBBANÁS TÖRTÉNT EGY CSEHORSZÁGI SZÉNBÁNYÁBAN PÉNTEKEN, 13 VÁJÁR MEGHALT, AZ ÁLDOZATOK NAGY RÉSZE LENGYEL ÁLLAMPOLGÁR.
A CSEH ÉS A LENGYEL KORMÁNYFÕNEK KÜLDÖTT LEVÉLBEN NYILVÁNÍTOTT RÉSZVÉTET ORBÁN VIKTOR KORMÁNYFÕ A CSEHORSZÁGI BÁNYASZERENCSÉTLENSÉG UTÁN.
TÛZ ÜTÖTT KI EGY KÁLIUMBÁNYÁBAN AZ OROSZORSZÁGI SZOLIKAMSZKBAN, 9 ÉPÍTÕMUNKÁS REKEDT A FÜSTTEL ELBORÍTOTT SZINTEN.
LÖVÉSEK DÖRDÜLTEK EL BÉCSBEN EGY BELVÁROSI ÉTTEREMBEN PÉNTEK DÉLUTÁN, EGY EMBER MEGHALT, EGY SÚLYOSAN MEGSEBESÜLT APA HÍRÜGYNÖKSÉG.
AZ OSZTRÁK RENDÕRSÉG KIZÁRTA, HOGY TERRORCSELEKMÉNY TÖRTÉNT VOLNA BÉCSBEN.
ÖTEN MEGHALTAK ÉS 30-AN MEGSÉRÜLTEK A DÉL-SZERBIAI NIS KÖZELÉBEN PÉNTEKEN, AMIKOR EGY VONAT ÉS EGY KÖZÉPISKOLÁSOKAT SZÁLLÍTÓ AUTÓBUSZ ÜTKÖZÖTT.
SZAKADÉKBA ZUHANT EGY DIÁKOKAT ÉS TANÁROKAT SZÁLLÍTÓ BUSZ NEPÁL NYUGATI RÉSZÉN, 23-AN ÉLETÜKET VESZTETTÉK.
FRANCIA FORRÁSOK: AZ ISZLÁM ÁLLAM TERRORSZERVEZETT ELKÖTELEZETT HÍVE VOLT A DECEMBER 11-EI STRASBOURGI LÖVÖLDÖZÉS ELKÖVETÕJE.
EREDMÉNY NÉLKÜL TÁVOZOTT MOSZKVÁBÓL A NEMZETKÖZI DOPPINGELLENES ÜGYNÖKSÉG DELEGÁCIÓJA.
A WADA AZ OROSZ DOPPINGELLENÕRZÕ LABORATÓRIUMOT SZERETTE VOLNA MEGLÁTOGATNI.
45 ÉV ÜZEMIDÕ UTÁN LEÁLLÍTOTTAK ATOMREAKTORT SZENTPÉTERVÁR KÖZELÉBEN KÖZÖLTE A ROSZATOM.
AZ EU MÁRCIUS 31-IG MEGHOSSZABBÍTOTTA A MENEKÜLTEK MEGMENTÉSÉT ÉS AZ EMBERCSEMPÉSZ-HÁLÓZATOK FELDERÍTÉST CÉLZÓ MÛVELETEKET.
RENDÕRÖKKEL CSAPTAK ÖSSZE A KATALÁN FÜGGETLENSÉGI PÁRTI TÜNTETÕK BARCELONÁBAN PÉNTEKEN, 32-EN MEGSÉRÜLTEK, 11 SZEMÉLYT ELÕÁLLÍTOTTAK.
FOLYAMATOS A FORGALOM A LONDONI GATWICK REPÜLÕTÉREN, ELINDULT A BUDAPESTI JÁRAT.
ÕRIZETBE VETTEK KÉT EMBERT A GATWICKI DRÓNRÖPTETÉSEKKEL ÖSSZEFÜGGÉSBEN.
HÁROM PALESZTINT, KÖZTÜK EGY TIZENÉVEST ÖLTEK MEG IZRAELI KATONÁK A GÁZAI ÖVEZET HATÁRÁNÁL TARTOTT ERÕSZAKOS TÜNTETÉSEK OSZLATÁSAKOR PÉNTEKEN.
AZ USA LEGFELSÕBB BÍRÓSÁGA ELUTASÍTOTTA DONALD TRUMP ELNÖK, AZ ILLEGÁLIS MIGRÁNSOK MENEDÉKKÉRELMÉNEK ELUTASÍTÁSÁRA VONATKOZÓ DÖNTÉSÉT.
SVÉDORSZÁG ELUTASÍTOTT KÉT OROSZ DIPLOMÁCIAI VÍZUMKÉRELMET, VÁLASZUL MOSZKVA KIUTASÍTOTTA A MOSZKVAI SVÉD NAGYKÖVETSÉG EGYIK DIPLOMATÁJÁT.
ÖSSZEÜTKÖZÖTT NÉGY SZEMÉLYAUTÓ GYÖNGYÖS KÖZELÉBEN, SZEMÉLYI SÉRÜLÉS NEM TÖRTÉNT, A FORGALOM A LEÁLLÓSÁVON HALAD.
SZEMÉLYAUTÓ ÉS TEHERJÁRMÛ ÖSSZEÜTKÖZÖTT KESZTHELY ÉS HÉVÍZ KÖZÖTT, A BALESETBEN KÉT EMBER MEGSÉRÜLT, A 75-ÖS UTAT TELJES SZÉLESSÉGÉBEN LEZÁRTÁK.
TORLÓDÁS ALAKULT KI A RÖSZKEI AUTÓPÁLYA-HATÁRÁTKELÕHELY KILÉPÕ OLDALÁN, SZOMBAT REGGEL A VÁRAKOZÁSI IDÕ ELÉRTE A HÁROM ÓRÁT.
A RENDÕRÖK ELÕÁLLÍTOTTAK EGY TÜNTETÕT, AKI FÜSTGRÁNÁTTAL DOBTA MEG A SÁNDOR-PALOTÁT.
LETÉRT AZ M5-ÖS AUTÓPÁLYÁRÓL, MAJD FELBORULT EGY AUTÓ TÁBORFALVÁNÁL, A SOFÕR ÉLETÉT VESZTETTE.
RÖVID BETEGSÉG UTÁN, 88 ESZTENDÕS KORÁBAN, PÉNTEKEN MEGHALT LAKATOS ERNÕ, AZ MTI KORÁBBI VEZÉRIGAZGATÓJA, VOLT MSZMP-S POLITIKUS.
BRFK: MEGÖLTEK EGY 59 ÉVES NÕT EGY CSEPELI CSALÁDI HÁZBAN, A RENDÕRÖK ELFOGTÁK A FELTÉTELEZETT ELKÖVETÕT.