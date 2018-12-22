2018. december 22.,
szombat, Zéno napja

Európai Híradó - Brexit és bevándorlás

Hír TV

2018. december 22., szombat 19:29

Nincs alku - az Európai Tanács támogatja a Brexitet, de újratervezés nincs

Hátország - Nagy-Britanniában folytatódik a Brexit-megállapodás vitája, kevesebb bevándorlót akarnak a szigetországba.

Befogadás - Németország azonban több embert szeretne befogadni, az is maradhat, akinek nincs menedékjoga.

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