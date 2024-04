Európai híradó - Az ellehetetlenítési kísérlet kétnapos krónikája + videó

Megosztás itt:

Rendőrök kint, konzervatív gondolkodók, politikusok, egyetemi tanárok bent. néhány órán belül egész Európában a hírek középpontjába került, hogy Brüsszelben rendőrök be akarják zárni a Nemzeti Konzervatívok Konferenciáját.

A politikai támadások miatt a szervezőknek már korábban új helyszínt kellett keresniük. Aztán a rendezvény előtti napon a második szerződött konferenciaközpont is lemondta. A rekordsebességgel talált harmadik helyszínen pedig már megkezdődött a konferencia, amikor kiderült, hogy ennek a brüsszeli kerületnek a szocialista polgármestere is el akarta lehetetleníteni a rendezvényt, pedig a meghívottak között olyan politikusok is voltak, mint a volt lengyel miniszterelnök, a korábbi brit belügyminiszter, vagy Orbán Viktor miniszterelnök.

Egészen szürreális volt, hogy az egymás után érekző, magas rangú nemzetközi vendégeket gyakorlatilag be jellett csempészni a szervezőknek a konferenciára. csak éppen annyi időre húzták fel a bejárat redőnyeit, hogy az előadók bejussanak, de rendőrök ne tudjanak behatolni az épületbe

- nyilatkozta stábunknak Frank Füredi, az MCC brüsszeli igazgatója.

A feszültséget a konferenciára érkező előadók is érezték. Ryszard Legutkót, a krakkói egyetem filozófia professzorát, konzervatív EP-képviselőt a konfreencia bezárásának veszélye a kommunista időkre emlékeztette.

A helyi szocialista polgármester a szélsőbaloldali tüntetők erőszakos fellépésére hivatkozva akarta betiltani a Nemzeti Konzervatívizmus Konferenciát. A tüntető Antifa tagjai azonban alig 60-70-an voltak, és rendezvény helyszínétől távolabb skandáltak antifasiszta rigmusokat, de sokszor csak egymással beszélgettek.

Szerdán aztán újabb fordulat történt: a belga bíróság sűrgőséggi tárgyalás után hajnakban hatályon kívül helyezte a brüsszeli kerületi polgármester tiltó határozatát. A gyülekezéshez való joggal indokolták és azzal, hogy a világ diplomáciai fővárosának, Brüsszelnek nem jelenthet gondot egy konferencia rendőri biztosítása. a konferencia szerdán feszültség nélkül folytatódott.

Teljes adás: