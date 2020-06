Európai híradó: 100 év után is lehet expanzív politikában gondolkodni

Hazánk sosem fogja magára hagyni az egyenruhásait - mondta a miniszterelnök a Nemzeti Közszolgálati Egyetem tisztavatási ünnepségén. Orbán Viktor hangsúlyozta: a rendőrök és a tűzoltók élete nem egyszerű, hiszen váratlan dolgok történhetnek körülöttük, ilyen az is, amikor fejlett országok egészségügyi rendszerei omlanak össze egy járvány miatt. A kormányfő közölte: arra is látni példát a világban, hogy az egyenruhásokat rasszistának titulálják és tekintélyüket szobrokkal együtt döntik le, azonban Magyarország nem ilyen ország. A polgárőrség ma a modern hazafiságot jelképezi Magyarországon - mondta Nyitrai Zsolt kiemelt társadalmi ügyekért felelős miniszterelnöki megbízott Felsőtárkányban, a regionális polgárőr-napon. Tüttő Kata, Hadházy Ákos és Nunkovics Tibor szerint megbocsátható László Imre DK-s újbudai polgármester Hitlert méltató kijelentése. Kósa Lajos, a Fidesz országgyűlési képviselője szerint viszont nem elfogadható, ha valaki náci eszmékkel szimpatizál. Sajnálatos módon akkoriban nem volt járvány - mondta a VII. korábbi, Fidesz vezette időszakáról Szücs Balázs párbeszédes alpolgármester. Veres Zoltán fideszes képviselő úgy reagált: a járvány idején emberek élete forog kockán, ezzel nem lehet viccelődni. Elrendelték a nyomozást a pesti úti idősotthon ügyében, ami alapos gyanút feltételez - mondta híradónknak az otthon károsultjainak jogi képviselője. Futó Barnabás azt kérte, hogy tanúként hallgassák ki Müller Cecília tiszti főorvosasszonyt és a Bajcsy-Zsilinszky Kórház igazgatóját is, akik beszámolhatnának az idősotthonnal kapcsolatban szerzett tapasztalataikról. Már nem csak kamuvideókat gyárt, de a nemzeti konzultációs íveket is lopja a baloldal - reagált Halász János, a Fidesz frakciószóvivője arra, hogy egy videofelvétel került napvilágra, amelyen egy baloldali aktivista kilopkodja a postaládából az íveket. 11 újabb magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést, ezzel 4138-ra nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma. Az elmúlt egy napban nem halt meg újabb beteg, így 578 az elhunytak száma. 2681 fő meggyógyult. Az MSZP azt kezdeményezi, hogy egy parlamenti bizottság vizsgálja a kormány a koronavírus-járvány kezelésével kapcsolatos döntéseit - mondta Bangóné Borbély Ildikó országgyűlési képviselő. Az MSZP-től a védekezés támogatása helyett csak egy kamuvideóra futotta – reagált a Fidesz Bangóné Borbély Ildikó nyilatkozatára. A hazugság-koalíció és lakájmédiája továbbra is támadja a vírus elleni védekezést, amely védekezés kizárólag a magyar emberek és a kormány összefogásának köszönhetően volt sikeres – hangsúlyozta Menczer Tamás államtitkár. 2010 óta 16 ezernél több óvodai férőhely létesült, a programba bekapcsolódó katolikus és református egyháznak köszönhetően ez a szám több ezerrel fog növekedni a közeljövőben - közölte Soltész Miklós államtitkár. A kormány igazságossá teszi a kisadózó vállalkozások tételes adójának, a katának a szabályait - mondta Izer Norbert, a Pénzügyminisztérium adóügyekért felelős államtitkára a Magyar Nemzetnek. A Magyarországon forgalmazott ásványvizek, üdítők és sörök piacát igyekszik rendezni az a törvényjavaslat, amelyet a Fidesz-frakció támogatásával nyújtott be a parlamentnek Kósa Lajos. A vállalati igényekhez alkalmazkodó új kutatási központ jön létre Szegeden 4 milliárd forintos támogatással – jelentette be Palkovics László innovációs és technológiai miniszter. Baranya megye alapító tagként elsőként csatlakozott a Nemzeti Klímavédelmi Szövetséghez, az erről szóló határozatot, egyhangúlag fogadta el a közgyűlés. Meg kell védeni a magyar vállalatokat az ellenséges célú külföldi felvásárlástól, a kormány többek között ehhez is felhatalmazást kér a most indult nemzeti konzultáción - hangsúlyozta Schanda Tamás parlamenti és stratégiai államtitkár. Világszerte 9 778 674 ember fertőződött már meg a koronavírus-járványban, a halálos áldozatok száma 493 674, a gyógyultaké 4 932 392 a baltimore-i Johns Hopkins Egyetem összesítése szerint. Az Egyesült Államokban rekordot döntött a fertőzöttek számának napi növekedése, az elmúlt 24 órában több mint 45 ezer új koronavírus-fertőzést mutattak ki. Óva intette a koronavírus-járvánnyal szembeni könnyelműségtől honfitársait Angela Merkel német kancellár. Szerbia vezető járványügyi szakértője, Predrag Kon büntetést szeretett volna bevezetni azok számára, akik nem tartják be a szükséges elővigyázatossági intézkedéseket, de a kormány válságstábja ezt elutasította. Csehországban 168 új koronavírusos fertőzést regisztráltak, ami április közepe óta a legmagasabb napi esetszám - közölte a cseh egészségügyi minisztérium. Véget ér a büntetlen szobordöntögetés időszaka az Egyesült Államokban, Donald Trump elnöki rendeletet írt alá a történelmi emlékművek és szobrok védelméről. A dublini parlament Micheál Martint, a centrista Fianna Fáil párt vezetőjét választotta Írország miniszterelnökévé. A Gázai övezet hatóságai több millió dollárt osztottak ki palesztin családoknak, miután a katari kormány 30 millió dollár segélyt küldött az övezetet irányító Hamász radikális palesztin szervezetnek. Egyiptom, Etiópia és Szudán újrakezdi a megrekedt tárgyalásokat arról, milyen ütemben tölthető fel a Nagy Etióp Reneszánsz Duzzasztógát víztározója - közölte Kairó. Mintegy 400 embert kellett kimenekítenie a tűzoltóságnak a délkelet-lengyelországi Kárpátaljai vajdaságban pusztító árvíz miatt. Átadták a kerepesi temető új emlékművét. A hazánk védelmében 1944-ben, az Attila-védvonalon elesett hősök emlékére emelt, aranypajzsos nőt ábrázoló alkotás Kerepes városa, a Terror Háza Múzeum és a Hadtörténeti Intézet és Múzeum összefogásával készült el. Halálra gázolt egy embert a vonat Komáromnál. Összeütközött három autó az M1-es autópálya Győr felé vezető oldalán, Tatabánya közelében, egy ember meghalt. Szexuális erőszak és gyermekpornográfia miatt fogtak el a rendőrök egy férfit. A rendőrség beszámolója szerint a 26 éves elkövetőre egy amerikai szervezet jelzése alapján csaptak le. Komoly károkat okozott a vihar Borsod megyében. A heves esőzés miatt Miskolc belvárosa víz alá került. A Heves megyei Egerszóláton homokzsákokkal védekeztek a villámárvíz ellen, de több ház így is lakhatatlanná vált. Borsod-Abaúj-Zemplén és Heves megye több járására másodfokú riasztást adott ki zivatarveszély miatt az Országos Meteorológiai Szolgálat. Labdarúgó NB I: ZTE FC - MOL Fehérvár FC 1:1; Újpest FC - Kaposvári Rákóczi FC 5:0; Debreceni VSC - Paksi FC 1:1; Diósgyőr - Kisvárda 0:2 Esterházy Mátyás menedzser szerint a Red Bull Salzburgot erősítő válogatott labdarúgó, Szoboszlai Dominik jelenlegi piaci értéke 20 millió euró fölött van. Megsérült a Grundfos Tatabánya férfi kézilabdacsapatának magyar válogatott kapusa, Bartucz László. A tatabányaiak már pótolták is a kieső játékost, a HKM Sala játékosa, Michael Martin Konecny egy évre írt alá. A Nemzetközi Doppingellenes Ügynökség aggodalmának adott hangot azt követően, hogy az Egyesült Államok kilátásba helyezte, megvonja tőle anyagi támogatását, ha nem hajt végre komoly reformokat a szervezeten belül.