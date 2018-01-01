2018. január 1.,
hétfő, Fruzsina napja

Csáky Pál

Hír TV

2018. január 1., hétfő 10:05, frissítve: hétfő 10:38

Az Európai híradó vendége volt Csáky Pál felvidéki magyar EP-képviselő, aki arról beszélt, hogy Magyarországon politikai és gazdasági elitváltásra van szükség, különben régiós vetélytársaink még nagyobb előnyre tesznek szert.

 

Az Európai híradó december 29-i adása.

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Csáky PálEurópai híradó

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