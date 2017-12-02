2017. december 2.,
szombat, Melinda, Vivien napja

Nemzeti konzultáció

Hír TV

2017. december 2., szombat 11:00

Mi az: tematizálja a kampányt, frissíti az adatbázisokat és felméri a közhangulatot? 2010 óta hét nemzeti konzultációt vezényelt le a kormány. Mennyire hatékony kampányeszköz, és mire használják az állampolgárok adatait? A felülről irányított közvélemény és az alkotmányos demokrácia kapcsolódási pontjait Somody Bernadette alkotmányjogásszal beszéljük át. Mire használható a konzultációkból kinyerhető adattömeg, és mennyire tükrözi az állampolgárok véleményét? Závecz Tibor segítségével konzultáltunk a konzultációkról.

Az Elmúlt8év november 26-i adása.

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