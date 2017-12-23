2017. december 23.,
szombat, Viktória napja

Földmutyi, zöldbárók, állami földek, Kishantos

Hír TV

2017. december 23., szombat 11:33, frissítve: szombat 11:46

Hogyan alakult át Magyarországon a birtokszerkezet, kik jártak jól a földprivatizációval és a területalapú támogatásokkal? Az Elmúlt8évben Raskó Györggyel elemezzük a két kormányzati ciklus politikáját, megmutatjuk az ellenzéki kritikákat, és különvéleményben foglalkozunk Kishantos sorsával. Závecz Tiborral arról beszélünk, hogy miként szivárgott át az agrárpolitika a közbeszédbe.

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