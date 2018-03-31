2018. március 31.,
szombat, Árpád napja

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Az elszámolástól az elszámoltatásig

Hír TV

2018. március 31., szombat 09:12, frissítve: szombat 09:34

Az elszámolástól az elszámoltatásig: nyolc éve zakatol már a NER, de mi hajtja a korrupción kívül? Hova jutott vele az oktatás, milyen lett az egészségügy, és csökkent-e az államadósság? Egy tisztább kép a propaganda ködében a valós veszélyekről és a felemás eredményekről.

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