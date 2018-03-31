Az elszámolástól az elszámoltatásig

AZ ORÖ MSZP-S ELNÖKE, BALOGH JÁNOS A FIDESZT SEGÍTI, ÉS FIKTÍV SZÁMLÁKAT VÁSÁROLNA EGY TITKOS HANGFELVÉTEL SZERINT.
A BESZÉLGETÉS SORÁN BALOGH JÁNOS NEM TAGADTA MSZP-S KAPCSOLATAIT, DE KIDERÜLT, HOGY EGYÉNIBEN A HELYI FIDESZES JELÖLTET, VINNAI GYÕZÕT TÁMOGATJA.
MA 16 ÓRÁIG KÉRHETI FELVÉTELÉT A KÜLKÉPVISELETI NÉVJEGYZÉKBE AZ A VÁLASZTÓPOLGÁR, AKI A 118 KÜLKÉPVISELET VALAMELYIKÉN KÍVÁN SZAVAZNI.
PÁLFFY ILONA: RENGETEGEN JELEZTÉK, HOGY KÜLFÖLDÖN SZAVAZNAK, MÁR 53 EZREN REGISZTRÁLTAK.
PEST MEGYE 9. SZÁMÚ VÁLASZTÓKERÜLETÉBEN A JOBBIKOS BOZSIK JÓZSEF MEGSZORONGATHATJA A KORMÁNYPÁRTOK JELÖLTJÉT, CZERVÁN GYÖRGYÖT.
ORBÁN AZT ÁLLÍTJA, HOGY KÉTEZER "ELLENSÉGET" NÉV SZERINT NYILVÁNTART A KORMÁNY - KOSSUTH RÁDIÓ.
A MINISZTERELNÖK SZERINT A NYILVÁNTARTOTTAK SOROS GYÖRGY ZSOLDOSHADSEREGÉNEK TAGJAI.
HELSINKI BIZOTTSÁG: POLITIKAI OKOKBÓL EMBEREKET MEGFIGYELNI AZON TÚL, HOGY PÁRTÁLLAMI IDÕKET IDÉZ, JOGELLENES.
TILTAKOZIK A NIGÉRIAI NAGYKÖVET LOMNICI ZOLTÁN CÖF-SZÓVIVÕ ÁLLÍTÁSA MIATT, MISZERINT AZ ORSZÁG LAKOSSÁGÁNAK 80%-A AIDS-FERTÕZÖTT LENNE.
ÚJABB FIDESZES KÉPVISELÕ TETT KIREKESZTÕ KIJELENTÉST MIGRÁNSOZÁSA KÖZBEN A CIGÁNYOKRA.
PÓCS JÁNOS SZERINT NEM LEHET ELÍTÉLNI A JÁSZSÁGIAKAT, AMIÉRT NEM AKARJÁK BEFOGADNI A MIGRÁNSOKAT, MERT A CIGÁNYOKAT SEM AKARTÁK.
SZTRÁJKOT HIRDETETT A SZAKSZERVEZET A VILLEROY & BOCH HÓDMEZÕVÁSÁRHELYI ÜZEMÉBEN.
EURÓPAI BIZOTTSÁGI STATISZTIKA: A GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS MUTATÓK ALAPJÁN SEREGHAJTÓ MAGYARORSZÁG A VISEGRÁDI ORSZÁGOK KÖZÜL.
LEGKEVESEBB 16 PALESZTIN VESZTETTE ÉLETÉT ÉS TÖBB SZÁZAN MEGSEBESÜLTEK TEGNAP A GÁZA ÖVEZET ÉS IZRAEL HATÁRÁN ZAJLÓ PALESZTIN TÜNTETÉSEKEN.
AZ ENSZ ATTÓL TART, HOGY A GÁZAI ÖVEZET HATÁRÁN TOVÁBB ROMOLHAT A HELYZET.
AZ OROSZ KÜLÜGY BERENDELTE 23 ORSZÁG NAGYKÖVETÉT A KIUTASÍTÁSOK MIATT, DE A MAGYAR NAGYKÖVETET NEM.
ÁTKUTATTÁK A BRIT HATÓSÁGOK LONDONBAN AZ AEROFLOT OROSZ ÁLLAMI LÉGITÁRSASÁG EGYIK REPÜLÕGÉPÉT.
WASHINGTON BEFAGYASZTJA A SZÍRIAI ÚJJÁÉPÍTÉSRE SZÁNT 200 MILLIÓ DOLLÁRT.
TÍZEZER RENDÕR BIZTOSÍTOTTA RÓMÁBAN FERENC PÁPA NAGYPÉNTEKI KERESZTÚTJÁT.
ÉLES HADGYAKORLATON KÉSZÜL A SZERB HADSEREG EGY ESETLEGES HÁBORÚRA KOSZOVÓVAL.
LEMONDOTT RÓBERT KRAJMER, A SZLOVÁK BÛNÜLDÖZÉSI ÜGYNÖKSÉG KORRUPCIÓELLENES CSOPORTJÁNAK VEZETÕJE.
KRAJMER KÖZEL ÁLL NORBERT BÖDÖR OLIGARCHÁHOZ, AKIRÕL A MEGGYILKOLT ÚJSÁGÍRÓ, JÁN KUCIÁK IS ÍRT.
ARÁNYOSABBÁ TESZIK A VÁLASZTÁSI RENDSZERT FRANCIAORSZÁGBAN ÉS CSÖKKENTIK A KÉPVISELÕK SZÁMÁT.
A TÖRÖK BIZTONSÁGI ERÕK HAT TAGJA MEGHALT, MIUTÁN A KURDISZTÁNI MUNKÁSPÁRT SZAKADÁRJAI RÁJUK TÁMADTAK DÉLKELET-TÖRÖKORSZÁGBAN.
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ROBBANÓSZERKEZET VÉGZETT EGY AMERIKAI ÉS EGY BRIT KATONÁVAL SZÍRIÁBAN.
HA KIS MÉRTÉKBEN IS, DE NÕ A KÖNYVTÁRBA JÁRÓK SZÁMA NÉPSZAVA.
ITTASAN VEZETTE AUTÓJÁT EGY SOFÕR HAJDÚNÁNÁSON, A VÍZELVEZETÕ ÁROKBA CSAPÓDOTT, BELEHALT SÉRÜLÉSEIBE.
ÖSSZEÜTKÖZÖTT 3 GÉPKOCSI SZOMBAT REGGEL AZ M1-ES AUTÓPÁLYA FÕVÁROS FELÉ VEZETÕ OLDALÁN, A 34-ES KILOMÉTERNÉL, EGY EMBER MEGSÉRÜLT.
KÉT AUTÓ KARAMBOLOZOTT A 8-AS FÕÚTON, HEREND KÜLTERÜLETÉN, EGY EMBER MEGSÉRÜLT, AZ UTAT LEZÁRTÁK.
ÁROKBA HAJTOTT EGY KAMION, A SOFÕR MEGHALT, TELJES ÚTLEZÁRÁS VAN ÉRVÉNYBEN A 42-ES FÕÚTON.
5 SZEMÉLYGÉPKOCSI ÜTKÖZÖTT AZ M1-ES AUTÓPÁLYÁN BÁBOLNÁNÁL, 5-EN MEGSÉRÜLTEK, TORLÓDÁSRA KELL SZÁMÍTANI BUDAPEST FELÉ.
ÖSSZEÜTKÖZÖTT KÉT AUTÓ BÁCS-KISKUN MEGYÉBEN, AZ 52-ES FÕÚT SOLTI SZAKASZÁN, KÉT EMBER MEGSÉRÜLT.