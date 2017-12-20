2017. december 20.,
szerda, Teofil napja

Zsigerből

Hír TV

2017. december 20., szerda 22:00, frissítve: szerda 22:46

A Jobbik elleni állami számvevőszéki büntetés és a civilek elleni támadássorozat valójában egy tőről fakad – állítja a jogszociológus. A stúdióba vártuk a propagandamédiát és a bírák kiválasztásának rendjét is élesen kritizáló Fleck Zoltánt.

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ÁSZJobbik

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