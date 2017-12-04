2017. december 4.,
hétfő, Borbála, Barbara napja

Volán-mutyi

Hír TV

2017. december 4., hétfő 22:31, frissítve: hétfő 23:09

Továbbra sem tudni, hogy mennyit fizettek Rogánék a kvóta-népszavazásos hirdetésekért annak az offshore cégnek, amelyik fél áron vásárolhatott felületeket a Volántól. Vendégünk volt az MSZP frakcióvezető-helyettese, Harangozó Tamás.

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