2017. október 31.,
kedd, Farkas napja

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2017. október 31., kedd 21:00, frissítve: kedd 22:16

Gyurcsány Ferenc pártja ismét nekimegy a határon túli magyaroknak. Ezúttal egy kőbányai aláírásgyűjtéssel szeretnék jelezni: nem kérnek a külhonban élők magyarok szavazati jogából. Így nyernének új szavazókat? Megkérdeztük a DK alelnökét, Vadai Ágnest.

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