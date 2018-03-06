5:50 REGGELI JÁRAT. MÛSORVEZETÕ: LAMPÉ ÁGNES
6:30 - HASZNÁLHATATLAN INFORMATIKAI PROGRAMOKÉRT FIZETETT A KLIK?
VENDÉG: HADHÁZY ÁKOS TÁRSELNÖK, LMP
6:40 - DK: KÉPTELENEK A VÁDAK BUDAI GYULÁTÓL A CZEGLÉDY-ÜGYBEN.
VENDÉG: VADAI ÁGNES ALELNÖK, DK
8:30 A PERONON: BANGÓNÉ BORBÉLY ILDIKÓ, AZ MSZP ORSZÁGGYÛLÉSI KÉPVISELÕJE
MÁR MOST ÕRIZETBE LEHETNE VENNI TÖBB, ELIOS-ÜGYBEN ÉRINTETT SZEMÉLYT, HA BIZONYÍTHATÓ AZ AZ OLAF ÁLLÍTÁS, HOGY SZERVEZETT CSALÁS TÖRTÉNT.
ELIOS-DOKUMENTUMOKAT FOGLALT LE A RENDÕRSÉG A VÁCI VÁROSHÁZÁN A MÚLT HÉTEN.
ELBONTJA A JOBBIK VÁLASZTÁSI MOBILPLAKÁTJAIT KAPOSVÁR FIDESZES ÖNKORMÁNYZATA.
ELKEZDTE A KORMÁNY ÉS A FIDESZ BEVÁNDORLÁSELLENES PLAKÁTJAINAK KITAKARÁSÁT A KISPESTI ÖNKORMÁNYZAT.
DUPLÁN JÓL JÁRHATTAK AZ ÁLLAMI PÉNZEKKEL A KORMÁNYKÖZELI REKLÁMCÉGEK A KOMMUNIKÁCIÓS KÖZBESZERZÉSEK MIATT 24.HU.
MATOLCSY GYÖRGY: 2018 UTÁN KEVÉS LESZ A GAZDASÁGI FEJLÕDÉSHEZ A MAGYAR ÉS AZ UNIÓS FORRÁS.
MEGKEZDTE A VÁLASZTÁSOK MEGFIGYELÉSÉT AZ EURÓPAI BIZTONSÁGI ÉS EGYÜTTMÛKÖDÉSI SZERVEZET.
TÖRÖK GÁBOR: HA A KORMÁNYALAKÍTÁSHOZ KELL, A FIDESZ MEGEGYEZIK EGY KISEBB PÁRTTAL.
KUNHALMI: SZEKSZÁRDOT ODAADHATJUK AZ LMP-NEK, MERT AZ MSZP KÉSZ MÉRLEGELNI EGYENESEN.
AZ LMP JELEZTE, HOGY A GYURCSÁNY FERENC VEZETTE DK-VAL NEM HAJLANDÓ TÁRGYALNI.
ZÁVECZ RESEARCH: JANUÁR ÉS FEBRUÁR KÖZÖTT NÕTT A KORMÁNYVÁLTÁST AKARÓK TÁBORA.
KISORSOLTA AZ ORSZÁGOS PÁRT, ÉS NEMZETISÉGI LISTÁK SORSZÁMÁT AZ NVB.
A LISTÁN A DK A 11-ES, AZ MSZP A 20-AS, A FIDESZ A 28-AS, A JOBBIK A 30-AS, AZ LMP PEDIG A 45-ÖS SORSZÁMOT KAPTA.
EGY FELÁLLVÁNYOZOTT TÁRSASHÁZ LEGFELSÕ SZINTJÉRE FÜGGESZTETTEK KI EGY FREE CZEGLÉDY FELIRATÚ MOLINÓT SZOMBATHELYEN.
H1N1 INFLUENZAVÍRUS OKOZTA EGY FÉRFI HALÁLÁT A SÁTORALJAÚJHELYI KÓRHÁZBAN.
ÖNÁLLÓ TANTÁRGY LEHET AZ ISKOLÁK 7-10. ÉVFOLYAMÁN A PÉNZÜGYI ISMERETEK EDULINE.
ELMARASZTALTA A CSEPELI HÍRMONDÓT A KÚRIA, AMIÉRT A KÁDÁR-KORSZAKOT IDÉZÕ PROPAGANDÁVAL NÉPSZERÛSÍTETTE A FIDESZES NÉMETH SZILÁRDOT.
JOBBIK: AZ UTÓBBI ÉVEKBEN TUDATOSAN CSAK AZ ORBÁN-KORMÁNY TELEPÍTETT BE IDEGENEKET AZ ORSZÁGBA.
MEGOSZTJA A SZAKÉRTÕKET A PAKSI ATOMERÕMÛ BERUHÁZÁS.
LEMONDOTT PARLAMENTI BIZOTTSÁGI ELNÖKI POSZTJÁRÓL A CSEH KOMMUNISTA POLITIKUS.
ELINDULT AZ ELSÕ OLYAN SAJTÓPER, AMELYBEN A VÁDLÓ A LENGYEL HOLOKAUSZT-TÖRVÉNYRE HIVATKOZIK.
A HETEDIK ÁLDOZATÁT TALÁLTÁK MEG EGY KANADAI SOROZATGYILKOSNAK, AKI NÖVÉNYDÉZSÁKBA REJTETTE HOMOSZEXUÁLIS ÁLDOZATAINAK MARADVÁNYAIT.
TRUMP A DEMOKRATÁKAT OKOLJA A GYERMEKKÉNT BEVÁNDOROLTAK HELYZETÉNEK RENDEZETLENSÉGÉÉRT.
MEGMÉRGEZTEK NAGY-BRITANNIÁBAN EGY EGYKOR LONDONNAK KÉMKEDÕ OROSZ TISZTET.
LEMONDHATJA A RÉSZVÉTELT ANGLIA AZ OROSZORSZÁGI FOCI-VB-N, HA BEBIZONYOSODIK, HOGY MOSZKVA ÁLL A BRIT MÉRGEZÉSI BOTRÁNY MÖGÖTT.
SZABLYÁVAL ÉS MACHETÉVEL TÁMADT KÉT ISMERETLEN EGY FÉRFIRA EGY PÁRIZSI ÉTTEREMBEN.
LEZUHANT EGY OROSZ REPÜLÕ SZÍRIÁBAN, AZ OROSZ KATONAI LÉGITÁMASZPONTON, 26 UTAS ÉS A 6 FÕS SZEMÉLYZET ÉLETÉT VESZTETTE.
CSÚCSTALÁLKOZÓT TART SZÖUL ÉS PHENJAN ÉSZAK- ÉS DÉL-KOREA HATÁRÁN ÁPRILISBAN.
ÕRIZETBE VETTEK NYOLC EMBERT BURKINA FASÓBAN A MÚLT HETI TERRORTÁMADÁSOKKAL KAPCSOLATBAN.
LENIN-SZOBROKAT DÖNTÖTTEK LE INDIAI EGYIK ÁLLAMÁBAN, MERT A 25 ÉVE KORMÁNYON LÉVÕ KOMMUNISTÁK VERESÉGET SZENVEDTEK A VÁLASZTÁSOKON.
LÁNCFÛRÉSSZEL TÁMADTAK A DÉL-AFRIKAI TRIATLONOSRA, AKI SÚLYOS SÉRÜLÉSEKET SZENVEDETT - NEMZETI SPORT.
HÁZÁNAK PINCÉJÉBEN TALÁLTAK RÁ EGY 61 ÉVES FÉRFI HOLTTESTÉRE A SZABOLCS MEGYEI KOMORÓN, EGY 53 ÉVES FÉRFIT ÕRIZETBE VETTÉK.
VÍZVEZETÉKSZERELÕNEK ADTA KI MAGÁT EGY GYÖMRÕI FÉRFI, MAJD MIUTÁN NEM TUDTA KICSALNI A PÉNZÉT EGY IDÕS ASSZONYNAK, BÁNTALMAZTA.
TÛZ ÜTÖTT KI EGY CSALÁDI HÁZ PINCÉJÉBEN EDELÉNYBEN, EGY FÉRFI MEGHALT.
ÕRIZETBE VETTEK A RENDÕRÖK EGY 23 ÉVES FÉRFIT, AKI A GYANÚ SZERINT EGY KÉSSEL HALÁLRA SZÚRTA AZ EGYIK ISMERÕSÉT BICSKÉN.