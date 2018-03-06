2018. március 7.,
szerda, Tamás napja

Vita

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2018. március 6., kedd 21:15, frissítve: kedd 22:04

Szinte biztos, hogy lesz miniszterelnök-jelölti vita. De kikkel, mikor és hol? A vitákat szervező V18 csoport egyik tagja, Balázs Péter válaszolt.

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