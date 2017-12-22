2017. december 23.,
szombat, Viktória napja

Visszapillantó

Hír TV

2017. december 22., péntek 20:30

Nem volt eseménytelen az idei esztendő, felsorolni is nehéz, ki mit ígért, mit teljesített, mivel vagy kivel riogatott, vagy éppen mennyit lopott 2017-ben. Hogy mi épült, vagy épült le egyetlen naptári év alatt. Hogy hány közbeszerzés lett a barátoké, hogy mikor, mennyire lógott ki a lóláb és néha maga a ló is. Hogy mennyivel távolodtunk el Brüsszeltől, és közben mennyivel kerültünk közelebb Moszkvához. Kéri László politológust kértük szép, ünnepi számvetésre.

Hír TVvissza a címlapra
Kéri LászlóEgyenesen

Kövesse a Hír TV-t a Facebookon is!

Hír TV