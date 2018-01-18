2018. január 19.,
péntek, Sára, Márió napja

Visszaeső tiltakozó

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2018. január 18., csütörtök 21:46, frissítve: csütörtök 21:47

Narancssárga festékkel öntötték le az ÁSZ székházát a Közös Ország Mozgalom aktivistái. Milyen retorzióra számítanak? Vendégünk volt Gulyás Márton.

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