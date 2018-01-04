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2018. január 4., csütörtök 21:58, frissítve: csütörtök 22:05

A strómanokhoz került közpénzeket kéri vissza Orbán a pénzgyűjtő akciójával – ezt állítja az Együtt. Juhász szerint mióta Orbán a miniszterelnök, nagyjából 300 milliárd forint került strómanokhoz. Itt volt az Együtt elnöke, Juhász Péter.

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Juhász PéterEgyenesen

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