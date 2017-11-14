2017. november 14.,
kedd, Aliz napja

Világhírű árcsökkentés

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2017. november 14., kedd 20:46, frissítve: kedd 21:28

A kommunista időket idézi az Együtt elnöke szerint, ahogyan a fideszes Tállai András NAV-elnök elintézte az olcsóbb benzint a saját városának. Vendégünk volt Juhász Péter.

 

 

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