REGGELI JÁRAT SZERDÁN IS 5 ÓRA 50 PERCTÕL, A MÛSORVEZETÕ, TESZÁRI NÓRA. 6.30 FEKETE FOGLALKOZTATÁS UTÁN NYUGTÁT SEM ADNAK A MINISZTERI BIZTOS BOLTJÁBAN. - VENDÉG: VAJDA ZOLTÁN ELNÖKSÉGI TAG, EGYÜTT. 6.40 A KERÍTÉS ELBONTÁSÁVAL VÁDOLJA A FIDESZ AZ ELLENZÉKET - VENDÉG: DONÁTH ANNA ORSZÁGGYÛLÉSI KÉPVISELÕJELÖLT, MOMENTUM. 8.30 A PERONON: VÁGÓ GÁBOR AZ LMP KECSKEMÉTI KÉPVISELÕJELÖLTJE. LÁZÁR JÁNOS: JAVUL A KÖZBIZTONSÁG, MERT A KÖZMUNKA MELLETT NINCS IDEJÜK LOPNI AZ EMBEREKNEK. FELJELENTI LÁZÁR JÁNOST A KÖZMUNKÁSOKAT SÉRTÕ KIJELENTÉSEI MIATT A KÖZMUNKÁS SZAKSZERVEZET. HIDVÉGHI BALÁZS SZERINT, NINCS SZÜKSÉGE SAJÁT VÁLASZTÁSI PROGRAMRA A KORMÁNYNAK. ORBÁN VIKTOR AZ ELIOS-ÜGYET FIRTATÓ ÚJSÁGÍRÓI KÉRDÉSRE ÚGY REAGÁLT, HOGY NEM FOGLALKOZIK ÜZLETI ÜGYEKKEL. A FIDESZ-KDNP BOJKOTTÁLTA A BEFOGADOTT MENEKÜLTEKRÕL SZÓLÓ RENDKÍVÜLI PARLAMENTI ÜLÉST. VONA GÁBOR SZERINT ÖSSZEOMLOTT A FIDESZ MIGRÁNSPOLITIKÁJA. MSZP: A KORMÁNYPÁRTOK FÉLELEMBÕL NEM VETTEK RÉSZT A PARLAMENT RENDKÍVÜLI ÜLÉSÉN. DÖMÖTÖR CSABA SZERINT KARÁCSONY GERGELY LEBONTANÁ A KERÍTÉST. KARÁCSONY GERGELY: A MOSTANI KORMÁNY A HAZUGSÁG KORMÁNYA, AZÉRT SZERETNE HITET ADNI, MERT AZ IGAZSÁG NEM LEHET ELLENZÉKBEN. GYURCSÁNY FERENC FEBRUÁR 17-ÉN INDÍTJA A DK-SZOLIDARITÁS KAMPÁNYÁT. TÁLLAI ANDRÁS A 444-NEK ELISMERTE, HOGY LEHET, HOGY AZ Õ HANGJA VAN A JOBBIK ÖTLETEINEK ELLOPÁSÁRÓL SZÓLÓ FELVÉTELEN. EDDIG 63 DB PÁRTOT VETT NYILVÁNTARTÁSBA AZ NVB, AZ ORSZÁGGYÛLÉSI VÁLASZTÁSRA. A BKK VEZÉRIGAZGATÓJA, DABÓCZY KÁLMÁN SZERINT MINDENNAPOS AZ ÁLLAMI KORRUPCIÓ. A FÕPOLGÁRMESTER NEM ÉRTI, HOGY MIÉRT BESZÉLT KORRUPCIÓRÓL A BKK VEZÉRIGAZGATÓJA. KÚRIA: LEHET NÉPSZAVAZÁST TARTANI A 3-AS METRÓ AKADÁLYMENTESÍTÉSÉRÕL. TARLÓS: ÉRTELMETLEN AZ AKADÁLYMENTESÍTÉSÉRÕL SZÓLÓ NÉPSZAVAZÁSI KEZDEMÉNYEZÉS. HORVÁTH CSABA: TARLÓS FÉL A NÉPSZAVAZÁSTÓL. ÁGYI POLOSKÁK LEPTEK EL EGY ÁLLAMI FENNTARTÁSÚ, 18. KERÜLETI PSZICHIÁTRIAI OTTHONT. ORBÁN VIKTOR BÉCSBEN TALÁLKOZOTT SEBASTIAN KURZ OSZTRÁK KANCELLÁRRAL. SEBASTIAN KURZ: A PAKSI ATOMERÕMÛ BÕVÍTÉSE, TECHNOLÓGIÁJA MIATT IS KOCKÁZATOKAT REJT MAGÁBAN. ORBÁN VIKTOR: AZ EURÓPAI MENEKÜLTPOLITIKA KÖZPONTJÁBA IS A HATÁRVÉDELMET KELL ÁLLÍTANI. SEBASTIAN KURZ: NEM MÛKÖDIK A MENEKÜLTEK EURÓPAI UNIÓS RENDSZERÉNEK ELOSZTÁSA. ELHALASZTJA AZ ELNÖKVÁLASZTÁST A KATALÁN PARLAMENT - JELENTETTE BE ROGER TORRENT HÁZELNÖK. A HELYI TÖRVÉNYHOZÁS ÉPÜLETÉNÉL KÉSÕ DÉLUTÁNRA EZREK GYÛLTEK ÖSSZE, TÁMOGATVA A LEVÁLTOTT ELNÖK, PUIGDEMONT ÚJRAVÁLASZTÁSÁT. MEGÁLLAPODTAK A MENEKÜLTÜGYRÕL A KORMÁNYZÁSRA KÉSZÜLÕ NÉMET PÁRTOK. UKRAJNA LEÁLLÍTOTTA A LUHANSZKI SZAKADÁR TERÜLET VÍZELLÁTÁSÁT 2015 ÓTA HALMOZÓDÓ ADÓSSÁGA MIATT. TILTAKOZNAK A GÁZAI ÖVEZETBEN, MIUTÁN AZ EGYESÜLT ÁLLAMOK A FELÉRE CSÖKKENTETTE AZ ENSZ MENEKÜLTÜGYI HIVATALÁNAK A TÁMOGATÁSÁT. PUTYIN BARÁTSÁGTALAN LÉPÉSNEK NEVEZTE AZ OROSZ ÜZLETEMBEREK ÉS TISZTSÉGVISELÕK AMERIKAI LISTÁZÁSÁT. A CIA IGAZGATÓJA SZERINT OROSZORSZÁG AZ IDEI AMERIKAI IDÕKÖZI KONGRESSZUSI VÁLASZTÁSBA IS MEGPRÓBÁL BEAVATKOZNI. AZ RMDSZ FOLYTATJA AZ EGYÜTTMÛKÖDÉST A BUKARESTBEN KORMÁNYZÓ SZOCIÁLLIBERÁLIS KOALÍCIÓVAL. ALKOTMÁNYELLENESNEK BIZONYULT ROMÁNIÁBAN AZ IGAZSÁGÜGYI TÖRVÉNYCSOMAG TÖBB RENDELKEZÉSE. PALESZTIN TÜNTETÕK ELKERGETTEK EGY AMERIKAI DELEGÁCIÓT BETLEHEMBÕL. ROSSZ IRÁNYBA TÉVEDT EGY KAMION PERUBAN ÉS MEGRONGÁLTA A HÍRES NASCA-VONALAKAT. ÉLETÉNEK 91. ÉVÉBEN, MEGHALT MÉSZÁROS JÁNOS ÁLLATORVOS, AZ MTA TAGJA. GYÁL BELTERÜLETÉN ELÜTÖTTEK EGY IDÕS NÕT, AKI A HELYSZÍNEN ELHUNYT. TOMPÁNÁL, EGY TEHERGÉPJÁRMÛBEN MEGBÚJVA PRÓBÁLT MEG MAGYARORSZÁGRA BEJUTNI KÉT IRÁNI FÉRFI. A MONETÁRIS TANÁCS NEM VÁLTOZTATOTT AZ ALAPKAMAT 0,9 SZÁZALÉKOS SZINTJÉN. TÖBB MINT 400 KILÓ MARIHUÁNA MIATT ÍTÉLTEK EL KÉT HOLLAND FÉRFIT SZEGEDEN. SZERDÁN KEZDÕDIK A TERÉZ KÖRÚTI ROBBANTÁS VÁDLOTTJÁNAK BÜNTETÕPERE A FÕVÁROSI TÖRVÉNYSZÉKEN.