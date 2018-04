LEZÁRULT A KORMÁNYALAKÍTÁSI KONZULTÁCIÓ KÖZÖLTE A MINISZTERELNÖK SAJTÓFÕNÖKE. PALKOVICS LÁSZLÓT NEMZETI INNOVÁCIÓS ÉS TECHNOLÓGIAI MINISZTERNEK JAVASOLTA ORBÁN VIKTOR. A HONVÉDELMI TÁRCÁT BENKÕ TIBOR, AZ AGRÁRTÁRCÁT NAGY ISTVÁN VEZETHETI. SAJÁT KORMÁNYIRODÁT KAP ORBÁN VIKTOR, AMELYET SZEMÉLYESEN Õ IRÁNYÍT MAJD. ROGÁN ANTAL: A MINISZTERELNÖK ÍGY HATÉKONYABBAN TUDJA ELLENÕRIZNI AZ INTÉZKEDÉSEK ELÕKÉSZÍTÉSÉT ÉS VÉGREHAJTÁSÁT. SZÉL BERNADETT LESZ AZ LMP PARLAMENTI FRAKCIÓVEZETÕJE, JELENTETTE BE AZ ELLENZÉKI PÁRT. LEMONDOTT A FIDESZES TÖBBSÉGÛ KÉPVISELÕ-TESTÜLET PÁSZTÓN, EZÉRT ÚJ VÁLASZTÁST KELL KIÍRNI. BOSSZÚT SEJT LEMONDATÁSA HÁTTERÉBEN DÖMSÖDI GÁBOR, PÁSZTÓ POLGÁRMESTERE. CSÁNYI SÁNDOR: ÁTLÁTHATÓAN MÛKÖDIK A TAO-RENDSZER. NETTÓ 160 EZER FORINTTAL, BRUTTÓ 1 MILLIÓRA EMELKEDHET AZ ORSZÁGGYÛLÉSI KÉPVISELÕK ALAPBÉRE BLIKK. FIDESZ: NINCS NAPIRENDEN A KÉPVISELÕI BÉREK EMELÉSÉRE VONATKOZÓ JAVASLAT. MEGÁLLAPODTAK A KÉT KOREA VEZETÕI A NUKLEÁRIS LESZERELÉSRÕL. A TÖRTÉNELMI TALÁLKOZÓN KIJELENTETTÉK: MÉG AZ IDÉN VÉGET AKARNAK VETNI A HÁBORÚNAK. JENS STOLTENBERG: A NATO KAPUI NYITVA ÁLLNAK A CSATLAKOZNI SZÁNDÉKOZÓ ORSZÁGOK ELÕTT. MEGÉRKEZETT WASHINGTONBA ANGELA MERKEL NÉMET KANCELLÁR, KÖZÖS SAJTÓTÁJÉKOZTATÓT IS TARTOTT DONALD TRUMPPAL. MERKEL SZERINT TRUMPON MÚLIK, MEGMARAD-E AZ IRÁNI ATOMEGYEZMÉNY. TRUMP SZERINT TOVÁBBRA SEM SZABAD HAGYNI, HOGY IRÁNNAK ATOMFEGYVERE LEGYEN. DONALD TRUMP: BÁTORÍTÓ VOLT A KÉT KOREA VEZETÕINEK TALÁLKOZÁSA. AZ AMERIKAI ELNÖK SZERINT FENN KELL TARTANI AZ ÉSZAK-KOREÁVAL SZEMBENI NYOMÁSGYAKORLÁST. SARGENTINI-JELENTÉS: MAGYARORSZÁGON FENNÁLL AZ UNIÓS ÉRTÉKEK SÚLYOS MEGSÉRTÉSÉNEK KOCKÁZATA. SZIJJÁRTÓ: A LIBE-JELENTÉS TELE VAN ALJAS VÁDAKKAL. AZ EURÓPAI NÉPPÁRT EGYES KÉPVISELÕIT IS KIAKASZTOTTA A MAGYAR KÜLÜGYMINISZTER STÍLUSA. EGYRE TÖBB EMBERCSEMPÉSZ HASZNÁL JETSKIT A FÖLDKÖZI-TENGER NYUGATI RÉSZÉN DIE WELT. KÉSES ÁMOKFUTÓ SZÚRT MEG KÉT TUCAT GYEREKET EGY KÍNAI ISKOLÁNÁL, HETEN MEGHALTAK A TÁMADÁSBAN. EURÓPAI BIZOTTSÁG: BULGÁRIA LESZ A KÖVETKEZÕ ORSZÁG, AHOL BEVEZETHETIK AZ EURÓT. AZ ÖRMÉNY TÖRVÉNYHOZÁS MÁJUS 1-JÉN MEGVÁLASZTJA AZ ORSZÁG ÚJ MINISZTERELNÖKÉT. FÁNAK ÜTKÖZÖTT EGY AUTÓ TARJÁN ÉS VÉRTESTOLNA KÖZÖTT AZ 1128-AS ÚTON, A SOFÕR A HELYSZÍNEN MEGHALT. ÁROKBA HAJTOTT EGY AUTÓ BALASSAGYARMATON, A SOFÕR MEGSÉRÜLT. VÁDEMELÉST JAVASOLNAK EGY CEGLÉDI FÉRFI ELLEN, MERT MEGVÁLTOZTATTA EGY BÉKÉS MEGYEI NÕ E-MAIL FIÓKJÁNAK JELSZAVÁT. BRUTTÓ HAT-HAT FORINTTAL EMELTE A 95-ÖS BENZIN ÉS A GÁZOLAJ LITERENKÉNTI NAGYKERESKEDELMI ÁRÁT A MOL. A BENZIN LITERENKÉNTI ÁTLAGÁRA 375 FORINTRA, A GÁZOLAJÉ 383 FORINTRA NÕTT.