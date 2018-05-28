2018. május 28.,
hétfő, Emil, Csanád napja

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Vélemény

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2018. május 28., hétfő 21:20, frissítve: hétfő 22:35

BTK-t módosítanának a Stop Sorosra. Úgy fest, hogy rövidesen önálló tényállás lesz az illegális bevándorlás szervezése. Kálmán Olga erről is beszélgetett Németh Péterrel és Kovács Zoltánnal.

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