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2018. április 17., kedd 22:19, frissítve: kedd 22:23

Az ELTE 316 oktatója és hallgatója tiltakozik a Figyelő listázása ellen. közben 200 külföldi értelmiségi antiszemitizmussal vádolja a magyar kormányt. Kálmán Olga ma erről is beszélgetett Kovács Zoltánnal és Németh Péterrel.

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