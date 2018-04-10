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2018. április 10., kedd 21:20, frissítve: kedd 21:55

Új kormány lesz új emberekkel és új struktúrával – közölte nemzetközi sajtótájékoztatóján Orbán Viktor. Vannak, akik a bejelentésben már az elnöki köztársaság előkészítését vizionálják. Kálmán Olga erről is beszélgetett Somogyi Zoltánnal és Pikó Andrással.

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