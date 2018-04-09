VONA GÁBOR TELJESEN KIVONUL A POLITIKÁBÓL, A PÁRT TISZTÚJÍTÓ VÁLASZTÁSÁN SEM VESZ RÉSZT ÉS A PARLAMENTI MANDÁTUMÁT SEM VESZI ÁT. MNO-
AZ LMP-BEN FEGYELMI FOLYIK HADHÁZY ELLEN, AKI A PÁRT TÁMOGATÁSA NÉLKÜL TÁRGYALT AZ MSZP-VEL AZ ELLENZÉKI VISSZALÉPÉSEKRÕL - INDEX.
HADHÁZY ÁKOS: SCHIFFER ANDRÁS ÉS SALLAI RÓBERT PERREL FENYEGETTE MEG A VISSZALÉPÕKET. -24.hu
FUTBALLRIGMUSOKKAL ÜNNEPELTE A FIDESZ GYÕZELMÉT VÁC ALPOLGÁRMESTERE ÉS BARÁTI KÖRE.
A VIDEÓBAN "EGYSZERÛEN SENKIK VAGYTOK, HEJ, HEJ" DALLAL ÜZENTEK VÉLHETÕEN AZ ELLENZÉKNEK.
A SZAVAZATOK 99 SZÁZALÉKOS FELDOLGOZÁSA UTÁN KÉTHARMADOS TÖBBSÉGET SZERZETT A FIDESZ-KDNP A VASÁRNAPI ORSZÁGGYÛLÉSI VÁLASZTÁSON.
MINTEGY 2 ÉS FÉL MILLIÓ VOKSOT KAPOTT A FIDESZ AZ ORSZÁGOS LISTÁN, DE 2 687 383 EMBER A FIDESZ ELLEN SZAVAZOTT 444.
MEGÉRKEZTEK AZ ELSÕ KÜLKÉPVISELETI URNÁK AZ NVI-HEZ - A 118 KÜLKÉPVISELETEN 51 854-EN SZAVAZTAK.
1 MILLIÓ FT-OS TISZTELETDÍJAT KAP FIZETÉSÉN FELÜL AZ NVI ELNÖKE A VASÁRNAPI ORSZÁGGYÛLÉSI VÁLASZTÁSOK LEBONYOLÍTÁSÁÉRT.
REPUBLIKON INTÉZET: AZ ELLENZÉKI PÁRTOK TÚLBECSÜLTÉK A MOZGÓSÍTÁSI KÉPESSÉGEIKET A BIZONYTALAN SZAVAZÓK TERÉN REGGELI JÁRAT.
A LEGSZEGÉNYEBB TELEPÜLÉSEKEN NAGY VOLT A FIDESZ FÖLÉNYE, TÍZ FALUBÓL NÉGYBEN A SZAVAZATOK 90 SZÁZALÉKÁT SZEREZTÉK MEG G7.HU.
KIJÓZANÍTÓNAK TARTJA A VÁLASZTÁSI EREDMÉNYT, DE NEM LÁT ESÉLYT A JOBBIKON BELÜLI PÁRTSZAKADÁSRA VONA GÁBOR REGGELI JÁRAT.
AZ LMP-T OKOLJA A KORMÁNYPÁRTI KÉTHARMADÉRT A DK.
MOMENTUM: ORBÁN A KÉTHARMADOT MEGNYERTE, DE A FIATALOKAT ELVESZÍTETTE REGGELI JÁRAT.
SZIGETVÁRI VIKTOR, AZ EGYÜTT LEKÖSZÖNÕ VÁLASZTMÁNYI ELNÖKE AZT JAVASOLJA, HOGY PÁRTJUK EBBEN A FORMÁBAN NE FOLYTASSA TOVÁBB - ATV.
PÉNZÉRT VETTEK VOLNA SZAVAZATOKAT A FIDESZESEK NYÍRBÁTORBAN - MAGYAR NEMZET.
TÖBB VÁLASZTÓPOLGÁR CSAK EGY SZAVAZÓLAPOT KAPOTT AZ EGYIK KAZINCBARCIKAI SZAVAZÓKÖRBEN EGY HELYI HÍRPORTÁL SZERINT.
JOBBIK: REKORDOT DÖNTÖTT A VÁLASZTÁSI VISSZAÉLÉSEK SZÁMA.
MÁRKI-ZAY PÉTER: LÁZÁR JÁNOS NEMCSAK A TRAFIKMUTYI, DE A VÁLASZTÁSOK MEGSZERVEZÉSÉBEN IS KIVÁLÓAN TUD MOZGÓSÍTANI, GRATULÁLUNK NEKI 444.
NEW YORK TIMES: A VÁLASZTÁSI EREDMÉNYEK MIATT TOVÁBB GYENGÜLHETNEK A DEMOKRATIKUS INTÉZMÉNYEK MAGYARORSZÁGON.
SVÁJCI LAP: ORBÁN GYÕZELMÉVEL OLYAN VÁLASZTÁSI KAMPÁNY ÉRT VÉGET, MELY ELÉRTE A RENDSZERVÁLTÁS UTÁNI POLITIKAI KULTÚRA MÉLYPONTJÁT.
BRIT LAP: A FIDESZ POPULISTA KAMPÁNYA TÖBBSÉGHEZ JUTTATTA A KORMÁNYPÁRTOT, ANNAK ELLENÉRE, HOGY SOK KORRUPCIÓS BOTRÁNYUK VOLT.
A KÉTHARMADOS TÖBBSÉG BIRTOKÁBAN MÁR MÁJUSBAN SZAVAZHAT A PARLAMENT A BEVÁNDORLÁSELLENES TÖRVÉNYCSOMAGRÓL.
LEMOND A BKIK ELNÖKE, AKI ALIG TÖBB MINT EGY ÉVVEL MEGVÁLASZTÁSÁT KÖVETÕEN TÁVOZIK A SZERVEZET ÉLÉRÕL.
EBESZ: NEM VOLT EGYENLÕ VERSENY A VÁLASZTÁSON, MIVEL A KORMÁNY IS TÁMOGATTA ANYAGILAG A FIDESZ KAMPÁNYÁT.
LUXEMBURGI KÜLÜGYMINISZTER: ORBÁN NEM PÉLDAKÉP AZ EU GYERMEKEINEK MAGYAR NEMZET.
LUXEMBURGI KÜLÜGYMINISZTER: AZ EU-NAK CSELEKEDNIE KELL A FIDESZ NAGYARANYÚ GYÕZELME UTÁN.
SZIJJÁRTÓ: A LUXEMBURGI KÜLÜGYMINISZTER NEM SZEREPEL A MAGYAR VÁLASZTÓI NÉVJEGYZÉKBEN, EZÉRT "ÉRDEKTELEN, HOGY MIT MOND".
FÉL ÉVES BÖRTÖNBÜNTETÉSRE ÍTÉLTEK EGY FÉRFIT, AKI TAVALY LEFEJELTE TONY ABBOTT VOLT AUSZTRÁL MINISZTERELNÖKÖT.
KÉT AUTÓ KARAMBOLOZOTT BUDAPEST XV. KERÜLETÉBEN A KOLOZSVÁR UTCA ÉS A SZÉCHENYI ÚT KERESZTEZÕDÉSÉBEN, HÉTFÕN DÉLUTÁN,1 EMBER MEGSÉRÜLT.
KIRÁNDULÓ GYEREKEKKEL CSÚSZOTT ÁROKBA EGY BUSZ ZALA MEGYÉBEN, TÛZOLTÓK KISZABADÍTOTTÁK A JÁRMÛVET AZ ÁROKBÓL, SENKI NEM SÉRÜLT MEG.
BELEHALT SÉRÜLÉSEIBE MICHAEL GOOLAERTS, AKI AZ ORSZÁGÚTI KERÉKPÁROSOK VERSENYÉN, A PÁRIZS-ROUBAIX-N ESETT EL.
29 EMBER, KÖZTÜK 26 DIÁK VESZTETTE AZ ÉLETÉT HÉTFÕN EGY BUSZBALESET SORÁN INDIÁBAN.
AZ ELMÚLT EGY HÓNAPBAN MINDÖSSZE ÖTEN PRÓBÁLKOZTAK ÁTJÖNNI A DÉLI HATÁRZÁRON MAGYAR NEMZET.