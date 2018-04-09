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2018. április 9., hétfő 21:20, frissítve: hétfő 21:51

Miért hallgatnak az ellenzéki pártok? És miért nem követeli senki a választási eredmény újraszámolását, miközben a választás hemzsegett a furcsaságoktól? Kálmán Olga erről is beszélgetett két mai vendégével, Kovács Zoltánnal és Németh Péterrel.

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