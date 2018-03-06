2018. március 7.,
szerda, Tamás napja

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2018. március 6., kedd 21:25, frissítve: kedd 22:02

Ha elveszítjük a választást, beözönlenek a migránsok, és összeomlik a gazdaság – mondta egy kamarai rendezvényén Orbán Viktor miniszterelnök. Kálmán Olga erről is beszélgetett Lendvai Ildikóval és Herényi Károllyal.

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