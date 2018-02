TAGADJA A GAZDASÁGI BIZOTTSÁG FIDESZES ELNÖKE, HOGY SZABÁLYTALANSÁGOKAT KÖVETTEK VOLNA EL A LETELEPEDÉSI KÖTVÉNYBIZNISZNÉL. KORÁBBAN A G7 PORTÁL JELEZTE, HOGY A LETELEPEDÉSI KÖTVÉNYPROGRAM TELE VAN SZABÁLYTALANSÁGOKKAL. VISSZALÉPETT A KÉPVISELÕI JELÖLÉSTÕL ÉS KILÉPETT AZ MSZP-BÕL IS GYÖNGYÖS POLGÁRMESTERE. A MAGYAR NEMZET INFORMÁCIÓI SZERINT LEHETSÉGES, HOGY FODOR GÁBOR FOG INDULNI GYÖNGYÖSÖN. KUNHALMI: KIZÁRT, HOGY GYÖNGYÖSÖN FODOR GÁBORT RAKJÁK BE AZ MSZP-S HELYÉRE ATV. UKRÁNOKNAK KÉSZÍTHETTEK HAMIS OKIRATOKAT KORMÁNYTISZTVISELÕK, AZ ÜGYBEN 4 EMBERT VETTEK ÕRIZETBE. DK: VALAMENNYI MAGYAR NYUGDÍJAT KAPÓ UKRÁN IRATAIT VIZSGÁLJÁK MEG! 650 MILLIÓ FT-ÉRT VÁSÁROLT AZ ÁLLAM EGY 7000 NÉGYZETMÉTERES TERÜLETET ORBÁN VIKTOR REFORMÁTUS GYÜLEKEZETÉNEK SVÁBHEGYEN. AZ ERZSÉBETVÁROSI BULINEGYED MEGMARADÁSÁÉRT KEZDETT ALÁÍRÁSGYÛJTÉSBE A MOMENTUM. DEMETER: 50 MILLIÁRD FORINTOS BÉRLAKÁSPROGRAMOT HOZNA LÉTRE AZ LMP. KIÍRTÁK A KÖZBESZERZÉST A 3-AS METRÓ KÖZÉPSÕ ÉS DÉLI SZAKASZÁNAK FELÚJÍTÁSÁRA. MOZGÓLÉPCSÕKRE SZERELHETÕ SZERKEZETEKKEL OLDANÁ MEG A FÕVÁROS A MOZGÁSSÉRÜLTEK KÖZLEKEDÉSÉT A 3-AS METRÓN. TÁRGYALNI SEM AKAR A TAO-RENDSZER KITERJESZTÉSÉRÕL A PARLAMENT GAZDASÁGI BIZOTTSÁGÁNAK KORMÁNYPÁRTI TÖBBSÉGE. UNIÓS TÁMOGATÁSBÓL OSZTOTT SEGÉLYT CSALÁDOKNAK SAJÁT VÁLASZTÓKÖRZETÉBEN TASÓ LÁSZLÓ ÁLLAMTITKÁR. OMBUDSMAN: FELÜL KELL VIZSGÁLNI A GYEREKEK KÜLFÖLDRE VITELÉNEK SZABÁLYOZÁSÁT. SIKKASZTÁS GYANÚJA MIATT KÖRÖZNEK EGY POSTÁST, AKI KÉZBESÍTENDÕ KÜLDEMÉNYEKKEL ÉS KÉSZPÉNZZEL TÛNT EL A SZABOLCS MEGYEI NYÍRCSAHOLYBAN NVB: 77-RE EMELKEDETT A NYILVÁNTARTÁSBA VETT JELÖLÕSZERVEZETEK SZÁMA. 10 MRD FORINTOT FORDÍT A KÖLTSÉGVETÉSBÕL A KORMÁNY KISVASUTAK FELÚJÍTÁSÁRA 2018 ÉS 2020 KÖZÖTT. ANDRZEJ DUDA LENGYEL ELNÖK ALÁÍRTA A NAGY FELHÁBORODÁST KELTÕ HOLOKAUSZT-TÖRVÉNYT. A LENGYEL ALKOTMÁNYBÍRÓSÁGHOZ FORDUL AZ EURÓPAI ZSIDÓ SZÖVETSÉG A VITATOTT TÖRVÉNYMÓDOSÍTÁS MIATT. WASHINGTON SZERINT KIÁBRÁNDÍTÓ A HOLOKAUSZTTAL KAPCSOLATOS LENGYEL TÖRVÉNY ALÁÍRÁSA. IZRAEL RAKÉTÁKKAL LÕTT EGY KUTATÓINTÉZETET A SZÍRIAI FÕVÁROS, DAMASZKUSZ KÖRNYÉKÉN. EGY PALESZTIN MERÉNYLÕ KÉSÉVEL EGY BIZTONSÁGI ÕRRE TÁMADT CISZJORDÁNIÁBAN, EGY MÁSIK ÕR AZONBAN LELÕTTE ÕT. BEVEZETIK NÉMETORSZÁGBAN A 28 ÓRÁS MUNKAHETET A FÉM-, ÉS ELEKTRONIKAI IPARBAN. ÚTNAK INDÍTOTTÁK AZ EGYESÜLT ÁLLAMOKBÓL A SPACEX ÚJ, ÓRIÁS RAKÉTÁJÁT, AMELY KÍSÉRLETI REPÜLÉSÉRE EGY TESLA GÉPKOCSIT IS MAGÁVAL VISZ. TAJVANON MÁR TÖBB MINT 150 TÚLÉLÕT MENTETTEK KI A ROMOK KÖZÜL, A HÉTFÕI FÖLDRENGÉS UTÁN, DE MÉG MINDIG 140 ELTÛNTET KERESNEK A HATÓSÁGOK. CSAKNEM FÉLSZÁZAN VESZTETTÉK ÉLETÜKET A SZÍRIAI KELET-GÚTÁT ÉRT LÉGICSAPÁSOKBAN. JÁRVÁNYVESZÉLY MIATT HAZAKÜLDTEK 1200 BIZTONSÁGI ÕRT, A TÉLI OLIMPIA HELYSZÍNÉRÕL. ERÕS FÖLDRENGÉS RÁZTA MEG TAJVAN ÉSZAKKELETI RÉSZÉT. TÖBB TUCAT EMBERT FERTÕZÖTT MEG HIV-VÍRUSSAL INDIÁBAN EGY FÉRFI, AKI ORVOSNAK ADTA KI MAGÁT. A NAV PÉNZÜGYÕREI 62 KILOGRAMM DIZÁJNERDROGOT TALÁLTAK EGY SZEMÉLYAUTÓBAN, AZ M1-ES AUTÓPÁLYÁN. ÖT ÉS FÉL ÉVRE ÍTÉLTEK EGY BUDAPESTI LÉPCSÕHÁZBAN ITTASAN LÖVÖLDÖZÕ, AZÓTA MÁR LESZERELT RENDÕRT. PERT VESZTETTEK A BÁBONY-MEGYERI GAZDÁK, AKIKNEK A FÖLDJÉT EGY ELMULASZTOTT FÖLDHIVATALI BEJEGYZÉS MIATT AZ ÁLLAM ELVETTE. EGY EMBER MEGHALT, EGY PEDIG MEGSÉRÜLT, AMIKOR SZERDÁN REGGEL SZEMÉLYGÉPKOCSI ÜTKÖZÖTT KAMIONNAL A 86-OS FÕÚTON EGYHÁZASRÁDÓCNÁL. KIGYULLADT EGY TÖBBSZINTES TÁRSASHÁZ EGYIK HARMADIK EMELETI LAKÁSA SZERDA HAJNALBAN KÕSZEGEN, EGY EMBER MEGSÉRÜLT. HEVES MEGYEI FÕÜGYÉSZSÉG: EGY BÛNSZERVEZET HAT TAGJÁT VÁDOLJÁK AZZAL, HOGY MAGYAR LÁNYOKAT FUTTATTAK BERLINBEN, 70 MILLIÓ FT-OT KERESTEK RAJTUK. - INDEX.HU