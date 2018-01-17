2018. január 18.,
csütörtök, Piroska napja

Vélemény

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2018. január 17., szerda 22:32, frissítve: szerda 22:33

Vizsgálja a kormány, hogy ki lehet-e tiltani Soros Györgyöt Magyarországról. Lapértesülések szerint bevándorlásszervezési illetékkel találna fogást a kormány Soroson és a civileken. Bodacz Balázs erről is beszélt két mai vendégével, Palotás Jánossal és Pető Péterrel.

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