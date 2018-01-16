REGGELI JÁRAT SZERDÁN IS 5.50-TÕL. VÁRJA ÖNÖKET A MÛSORVEZETÕ, BÍRÓ BEÁTA. FÕBB TÉMÁINK:
8.30 - A PERONON: HILLER ISTVÁN, AZ MSZP VÁLASZTMÁNYI ELNÖKE.
AZ LMP AZT ÍGÉRI, HOGY KORMÁNYRA KERÜLÉSE ESETÉN CSÖKKENTENI FOGJA A GÁZ ÁRÁT.
KÖZZÉTETTÉK A FIDESZ-KDNP EGYÉNI KÉPVISELÕJELÖLTJEINEK NÉVSORÁT, 2014-HEZ KÉPEST A KÖRZETEK ÖTÖDÉBEN INDÍT ÚJ JELÖLTET A PÁRTSZÖVETSÉG.
NEM INDUL KARCAGON EGYÉNI KÉPVISELÕJELÖLTKÉNT FAZEKAS SÁNDOR FÖLDMÛVELÉSÜGYI MINISZTER.
PAKSON SÜLI JÁNOST, AZ ATOMERÕMÛ BÕVÍTÉSÉÉRT FELELÕS TÁRCA NÉLKÜLI MINISZTERT INDÍTJA A FIDESZ-KDNP.
SIMONKA GYÖRGY, AKINEK CÉGEI ÜGYÉBEN TÖBB NYOMOZÁS IS FOLYIK, OROSHÁZÁN SZÁLL RINGBE AZ ORSZÁGGYÛLÉSI VÁLASZTÁSON.
FIDESZ-KÖZELI CÉGEK MEGVETTÉK AZ ORSZÁG VALAMENNYI PLAKÁTHELYÉT DECEMBERIG, A KORMÁNY 20-25 EZER ÓRIÁSPLAKÁTON ÉS 14 EZER CITYLIGHTON HIRDETHET ZOOM.HU.
A FIDESZ ÉS A KORMÁNYZATI TÁJÉKOZTATÁSI KÖZPONT TAGADJA A ZOOM.HU ÉRTESÜLÉSEIT.
HIDVÉGHI BALÁZS, FIDESZ: FEBRUÁR 17-TÕL FOGUNK PLAKÁTOKON IS KAMPÁNYOLNI, DE NEM KÉSZÜLÜNK TÖBB PLAKÁTOT HASZNÁLNI, MINT KORÁBBAN TETTÜK.
VÁRHATÓAN MÉG A HÉTEN KIHELYEZIK MINDEN TELEPÜLÉSEN AZ ORSZÁGGYÛLÉSI VÁLASZTÁS HIRDETMÉNYÉT, AMELY TARTALMAZZA A SZAVAZÁSSAL KAPCSOLATOS TUDNIVALÓKAT.
FREEDOM HOUSE: AZ EU LEGKEVÉSBÉ DEMOKRATIKUS ÁLLAMA MAGYARORSZÁG.
MEGTAGADTA ÖT NÉPSZAVAZÁSI KÉRDÉS ALÁÍRÁSGYÛJTÕ ÍVÉNEK HITELESÍTÉSÉT A NEMZETI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG.
A KÉRDÉSEK KÖZÜL NÉGY AZ ÜZEMANYAGOK ÁRRÉSÉNEK MAXIMALIZÁLÁSÁRÓL SZÓLT, AZ ÖTÖDIK GYURCSÁNY FERENC SZAVAZATI JOGÁNAK MEGVONÁSÁRÓL.
NÉMETH SZILÁRD: A FIDESZ KIVONUL A NEMZETBIZTONSÁGI BIZOTTSÁG ÜLÉSÉRÕL, HA AZON SZÉL BERNADETT MEGJELENIK PESTI SRÁCOK.
DK: A KORMÁNY TEGYEN RÓLA, HOGY AZ UKRÁNOK NE KAPJANAK MAGYAR NYUGDÍJAT!
TÖBB MINT 2 MILLIÁRD FORINTOT AD A KORMÁNY AZ ÚJBUDAI EGYHÁZI GIMNÁZIUMOKNAK.
ÚJ MUNKACSOPORTOT ÁLLÍTOTT FEL A FÕVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT AZÉRT, HOGY KEVESEBB HAJLÉKTALAN EMBER LEGYEN A FORGALMAS FÕVÁROSI ALULJÁRÓKBAN.
VAN MÉG FÉRÕHELY AZ ÉJJELI MENEDÉKHELYEKEN KÖZÖLTE AZ EMBERI ERÕFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA.
BOCSÁNATOT KÉRT FERENC PÁPA A CHILEI PAPOK KISKORÚAK ELLENI SZEXUÁLIS VISSZAÉLÉSEIÉRT.
MIHAI FIFOR VÉDELMI MINISZTERT NEVEZTE KI IDEIGLENES MINISZTERELNÖKNEK KLAUS IOHANNIS ROMÁN ÁLLAMFÕ.
A ROMÁN SZOCIÁLDEMOKRATÁK VIORICA DANCILA-T, NÕSZERVEZETÜK VEZETÕJÉT JELÖLIK KORMÁNYFÕNEK.
NEM KAPOTT BIZALMAT A CSEH PARLAMENTI ALSÓHÁZBAN ANDREJ BABIS KISEBBSÉGI KORMÁNYA.
A LENGYEL LEGFELSÕBB BÍRÓSÁG TAGJAI ALKOTMÁNYELLENESNEK MINÕSÍTETTÉK AZ IGAZSÁGÜGYI REFORMOT.
EZ A VÉLEMÉNY NEM JELENTI A TÖRVÉNYEK ALKOTMÁNYELLENESSÉ NYILVÁNÍTÁSÁT, ERRE CSAKIS A LENGYEL ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG LENNE JOGOSULT.
GYEREKEKKEL TELI ISKOLABUSZ ÜTKÖZÖTT EGY HÁZFALNAK NÉMETORSZÁGBAN, LEGKEVESEBB 37 GYEREK MEGSÉRÜLT, KÖZTÜK 6-AN SÚLYOSAN.
A NÉMET BELÜGYMINISZTÉRIUM JELENTÉSE SZERINT 2017-BEN 186 644 ÚJONNAN ÉRKEZÕ MENEDÉKKÉRÕT VETTEK NYILVÁNTARTÁSBA.
NÉMET BELÜGYMINISZTER: KEVESEBB A MENEKÜLT, DE MÉG MESSZE NINCS VÉGE A VÁLSÁGNAK.
ÕRIZETBE VETTEK EGY TERRORISTAGYANÚS SZÍRIAI FÉRFIT A NÉMETORSZÁGI LIPCSÉBEN.
BRÜSSZELBEN TAVALY 802 ÚJ NYOMOZÁST INDÍTOTTAK TERRORIZMUSSAL ÖSSZEFÜGGÉSBEN LA LIBRE BELGIQUE.
SAJÁT PÁRTSZÉKHÁZA ELÕTT LELÕTTÉK OLIVER IVANOVIC VEZETÕ KOSZOVÓI SZERB POLITIKUST AZ ÉSZAK-KOSZOVÓI KOSOVSKA MITROVICÁBAN.
FEDERICA MOGHERINI: A KOSZOVÓI HATÓSÁGOKNAK BÍRÓSÁG ELÉ KELL ÁLLÍTANIUK IVANOVIC GYILKOSAIT.
ÚJABB SZANKCIÓKAT HELYEZTEK KILÁTÁSBA PHENJAN ELLEN AZ ÉSZAK-KOREAI VÁLSÁGRÓL VANCOUVERBEN TÁRGYALÓ ORSZÁGOK KÉPVISELÕI.
A MIANMARI RENDÕRSÉG TÜZET NYITOTT BUDDHISTA TÜNTETÕKRE, AKIK MEGPRÓBÁLTAK ELFOGLALNI EGY KORMÁNYZATI ÉPÜLETET, HÉT TILTAKOZÓ MEGHALT, 13-AN MEGSEBESÜLTEK, TÖBBEK ÁLLAPOTA VÁLSÁGOS.
ALABAMÁBAN ÉS ÉSZAK-KAROLINÁBAN RENDKÍVÜLI ÁLLAPOTOT HIRDETTEK A ZORD TÉLI IDÕJÁRÁS MIATT.
A SÛRÛ HÓESÉS ÉS JEGESEDÉS MIATT REPÜLÕTEREKET ZÁRTAK LE AZ EGYESÜLT ÁLLAMOKBAN, A VIHARZÓNA A KÖZÉPNYUGATI TEXASTÓL AZ ÉSZAKKELETI MAINE ÁLLAMIG NYÚLIK.
KOLUMBIÁBAN LEZUHANT EGY KATONAI HELIKOPTER, TÍZEN MEGHALTAK; EGYELÕRE NEM TUDNI, HOGY MI OKOZTA A BALESETET.
EMELKEDETT AZ ÜZEMANYAGOK ÁRA, BRUTTÓ 3 FORINTTAL NÕTT A 95-ÖS BENZIN ÉS BRUTTÓ 2 FORINTTAL A GÁZOLAJ LITERENKÉNTI NAGYKERESKEDELMI ÁRA MÁTÓL.
JOGERÕSEN 4 ÉV 2 HÓNAP BÖRTÖNRE ÍTÉLTEK EGY VISSZAESÕ GYÚJTOGATÓT ZALAEGERSZEGEN.
ÁROKBA CSÚSZOTT ÉS VILLANYOSZLOPNAK CSAPÓDOTT EGY SZEMÉLYGÉPKOCSI BÉKÉSEN.
3 ÉV 2 HÓNAP VÉGREHAJTANDÓ BÖRTÖNBÜNTETÉST KAPOTT AZ A NÕ, AKI TAVALY MEGHARAPOTT ÉS KIRABOLT EGY 14 ÉVES FIÚT; AZ ÍTÉLET NEM JOGERÕS.
KÉNYSZERGYÓGYKEZELÉSRE ÍTÉLTE A BÍRÓSÁG AZT A MEZÕKÖVESDI ASSZONYT, AKI ELVÁGTA ANYJA TORKÁT TAVALY FEBRUÁRBAN.