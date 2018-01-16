2018. január 17.,
szerda, Antal, Antónia napja

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2018. január 16., kedd 21:55, frissítve: kedd 22:02

Dübörög a kampány. Van, aki Sorossal és a menekültekkel, mások az ukrán nyugdíjasokkal riogatnak. Vannak olyanok is, akik elsősorban nem önmagukban, hanem neves külföldi tanácsadókban bíznak. Melyik stratégia lesz a nyerő? Lampé Ágnes erről is beszélgetett két vendégével, Perlaky-Papp Józseffel és Somogyi Zoltánnal.

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Somogyi ZoltánEgyenesenPerlaky-Papp József

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