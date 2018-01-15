2018. január 16.,
kedd, Gusztáv napja

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2018. január 15., hétfő 21:25, frissítve: kedd 08:04

Megtérésre szólította fel a Fideszért prédikáló hódmezővásárhelyi plébánost Márki-Zay Péter. Az ellenzéki jelölt szerint nagyot csorbult a katolikus egyház tekintélye. Lampé Ágnes erről is beszélgetett két vendégével, Tétényi Évával és Lakner Zoltánnal.