2017. december 13.,
szerda, Luca, Otília napja

Vélemény

Hír TV

2017. december 13., szerda 22:30, frissítve: szerda 22:31

Nem tényeket, hanem véleményt írtak a Soros-konzultációban – ezzel védekezett a bíróságon a propagandaminisztérium. A Helsinki Bizottság pereli Rogánékat a félrevezető magyarázatok miatt. Kálmán Olga erről is beszélgetett Csáki Judittal és Nyáry Krisztiánnal.

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