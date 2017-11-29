2017. november 29.,
szerda, Taksony napja

Vélemény

Hír TV

2017. november 29., szerda 22:23, frissítve: szerda 22:24

Egymásra mutogat a DK és az MSZP vezetése azt követően, hogy kiszivárgott a két párt közötti megállapodás tervezete. Kálmán Olga két mai vendége is vett már részt hasonló egyezkedéseken. A stúdióba vártuk Lendvai Ildikót és Kuncze Gábort.

Hír TVvissza a címlapra
Lendvai IldikóKuncze GáborEgyenesen

Kövesse a Hír TV-t a Facebookon is!

Hír TV