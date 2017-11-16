2017. november 16.,
csütörtök, Ödön napja

Vélemény

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2017. november 16., csütörtök 19:33, frissítve: csütörtök 23:21

Súlyos vádakat fogalmazott meg az Operettszínház egyik volt munkatársa a jelenlegi vezetéssel szemben az egyik német rádióban. A névtelenséget kérő férfi szerint a vezetőség tudott a zaklatásokról. Kálmán Olga erről is beszélgetett két mai vendégével, Dés Lászlóval és Németh Péterrel.

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