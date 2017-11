5:50 - REGGELI JÁRAT. MÛSORVEZETÕ: HEER ORSOLYA 6:30 - A PLAKÁTTÖRVÉNY ALKOTMÁNYBÍRÓSÁGI NORMAKONTROLLJÁT SÜRGETI A JOBBIK. VENDÉG: STAUDT GÁBOR FRAKCIÓVEZETÕ-HELYETTES, JOBBIK 6:40 - TELEFONOS VÁLASZTÁSI ISMERETTERJESZTÕ KAMPÁNYT INDÍT AZ EGYÜTT. VENDÉG: JUHÁSZ PÉTER ELNÖK, EGYÜTT 8:30 - PERON. MEGSZÜLETETT VAGY HAMVÁBA HOLT AZ MSZP-DK MEGÁLLAPODÁS? VENDÉG: VARJU LÁSZLÓ ALELNÖK, DK MÉGIS LEHET NÉPSZAVAZÁST TARTANI A CIVILTÖRVÉNYRÕL, A KÚRIA FELÜLBÍRÁLTA A NEMZETI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG JÚLIUSI HATÁROZATÁT. A MOMENTUM MÁR JELEZTE IS: NAPOKON BELÜL ELINDÍTJA AZ ALÁÍRÁSGYÛJTÉSÉT AZ ÜGGYEL ÖSSZEFÜGGÉSBEN. ELKEZDI LEHÍVNI A KORMÁNY AZ OROSZ HITELT A PAKSI ATOMERÕMÛ BÕVÍTÉSÉHEZ - PORTFOLIO.HU. ROGÁN ANTAL KÖRE IS JÓL JÁR AZ ITALAUTOMATÁK ADÓHIVATALHOZ TÖRTÉNÕ BEKÖTÉSÉVEL - MNO.HU LMP: AZ EDDIG BEVALLOTT 160 MRD FORINT ÖTSZÖRÖSE, 800 MRD FORINT VOLT A MAGYAR NEMZETI BANK NYERESÉGE A DEVIZAHITELEK ÁRFOLYAMÁTVÁLTÁSÁN. NEM ENGEDIK BE A ROMÁKAT AZ UNIÓS PÉNZBÕL NEKIK ÉPÍTETT KISVÁRDAI OKTATÓKÖZPONTBA, OTT CSAK A HELYI KÉZILABDACSAPAT EDZHET - CÉLPONT. ORBÁN VIKTOR VEJÉVEL, TIBORCZ ISTVÁNNAL ISZOGATOTT EGY BUDAPESTI ÉTTEREMBEN LÁZÁR JÁNOS - AZONNALI.HU. 35 M FT UNIÓS PÉNZT NYERT EGY PÁLYÁZATON L. SIMON LÁSZLÓ FELESÉGE - MAGYAR NEMZET. ORBÁN VIKTOR MIGRÁCIÓS POLITIKÁJÁT ÉS KÖZMUNKAPROGRAMJÁT DICSÉRTE AZ INDEXNEK ADOTT INTERJÚJÁBAN MEDGYESSY PÉTER. A VOLT KORMÁNYFÕ SZERINT SZÉL BERNADETT LEHET AZ EGYETLEN KOMOLY ELLENZÉKI KIHÍVÓJA ORBÁNNAK. AZONNALI HATÁLLYAL FELMENTETTE A SZEXUÁLIS ZAKLATÁSSAL VÁDOLT KERÉNYI MIKLÓS GÁBORT A BUDAPESTI OPERETTSZÍNHÁZ IGAZGATÓSÁGA. DEUTSCH TAMÁS: EL KELL KÉSZÍTENI A BIZTOSÍTÁSI ÁGAZAT DIGITALIZÁCIÓS STRATÉGIÁJÁT. KATALÁN POLGÁRMESTEREK A POLITIKAI FOGLYOK SZABADON BOCSÁTÁSÁT KÖVETELTÉK BRÜSSZELBEN. OFFSHORE-BOTRÁNY - KÁROLY HERCEG OLYAN KLÍMAEGYEZMÉNY-MÓDOSÍTÁSÉRT KAMPÁNYOLT, AMELYBÕL BEFEKTETÉSI HASZNA SZÁRMAZHATOTT VOLNA. DÉL-KOREÁBA ÉRKEZETT KEDDEN AZ AMERIKAI ELNÖK, TRUMP A KÉT ORSZÁG KÖZÖTT MEGLÉVÕ SZÖVETSÉGI VISZONYT DICSÉRTE BESZÉDÉBEN. KREML: PUTYIN ÉS TRUMP MINDENKÉPP TALÁLKOZIK VIETNAMBAN. ELEGENDÕ BIZONYÍTÉKOT GYÛJTÖTT ROBERT MUELLER KÜLÖNLEGES ÜGYÉSZ MICHAEL FLYNN, TRUMP VOLT NEMZETBIZTONSÁGI FÕTANÁCSADÓJÁNAK MEGVÁDOLÁSÁHOZ. GÉPKOCSI HAJTOTT BELE EGY AUSZTRÁLIAI ISKOLÁBA, KÉT GYEREK MEGHALT, 23 MEGSÉRÜLT. ÕRIZETBE VETTEK TÍZ, TERRORGYANÚS EMBERT FRANCIAORSZÁGBAN ÉS SVÁJCBAN. NYÍLTAN ATEISTA, ÉS ERÕSZAKOS VOLT A TEXASI ÁMOKFUTÓ, AKI SZÁNDÉKOSAN VÁLASZTOTT EGY BAPTISTA TEMPLOMOT A MÉSZÁRLÁSRA VASÁRNAP. HACKEREK ISZLAMISTA PROPAGANDAVIDEÓT HELYEZTEK EL AMERIKAI ISKOLÁK HONLAPJAIN. KLÍMAEGYEZMÉNY - MINTEGY SZÁZ ORSZÁG HIVATALOS A DECEMBER 12-I PÁRIZSI KLÍMA-CSÚCSTALÁLKOZÓRA. A NATO KÉPES ÉS KÉSZ VÁLASZOLNI BÁRMILYEN AGRESSZIÓRA - JELENTETTE KI JENS STOLTENBERG. ISMÉT TÖBB TUCAT KATONA ELLEN ADTAK KI ELFOGATÓPARANCSOT TÖRÖKORSZÁGBAN GÜLENIZMUS GYANÚJÁVAL. A KORRUPCIÓELLENES KAMPÁNY KEZDETÉNEK NEVEZTE A SZAÚDI FÕÜGYÉSZ, HOGY A HÉTVÉGE ÓTA TÖBB TUCAT VOLT MINISZTERT LETARTÓZTATTAK. FEGYVERES TÁMADÁS ÉRTE EGY TELEVÍZIÓÁLLOMÁS ÉPÜLETÉT AZ AFGÁN FÕVÁROSBAN, KÉT EMBER MEGHALT. A KORMÁNYELLENES TÁLIB MOZGALOM AZONNAL JELEZTE, HOGY NINCS KÖZÜK AZ AKCIÓHOZ. BÍRÓSÁGI ELJÁRÁS INDULHAT A VENEZUELAI PARLAMENT ALELNÖKE ELLEN, AZ ELLENZÉKI POLITIKUST ERÕSZAK SZÍTÁSÁVAL VÁDOLJÁK. TÖBBEN ÉLETÜKET VESZTETTÉK AFGANISZTÁNBAN EGY RENDÕRSÉGI KIKÉPZÕKÖZPONT ELLENI TÁMADÁSBA. AGYONCSAPOTT EGY JÁRÓKELÕT EGY TORONYHÁZBÓL KIUGRÓ ÖNGYILKOS SZÖULBAN, MINDKETTEN MEGHALTAK. ÖTRE EMELKEDETT A PÁLINKAMÉRGEZÉS HALÁLOS ÁLDOZATAINAK SZÁMA, MIUTÁN MA ÚJABB KÉT EMBER VESZTETTE ÉLETÉT A MISKOLCI KÓRHÁZBAN. PERÚJÍTÁSI NYOMOZÁST RENDELT EL A FÕVÁROSI ÍTÉLÕTÁBLA AZ ARANYKÉZ UTCAI GYILKOSSÁGBAN HOZOTT BÍRÓSÁGI ÍTÉLETTEL KAPCSOLATBAN. LAKHELYELHAGYÁSI TILALMAT KÉR A HÉTVÉGI FRADI-BALHÉ MÁR AZONOSÍTOTT GYANÚSÍTOTTJAIRA AZ ÜGYÉSZSÉG. MILLIÓS ÉRTÉKÛ, ÖSSZESEN MINTEGY 485 ADAG KÁBÍTÓSZERT FOGLALTAK LE A BUDAPESTI NYOMOZÓK JÓZSEFVÁROSBAN. FELMENTETTE AZT A NÕT A KÚRIA, AKI 2012-BEN AUTÓJÁVAL ÜLDÖZÕBE VETT MOTOROS TOLVAJOKAT, ÉS AZ EGYIKET HALÁLRA GÁZOLTA. HÁROM AUTÓ ÜTKÖZÖTT AZ M1-ES AUTÓPÁLYÁN BICSKE TÉRSÉGÉBEN, EGY EMBER MEGSÉRÜLT.