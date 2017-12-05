2017. december 5.,
kedd, Vilma napja

Végre egy siker

Hír TV

2017. december 5., kedd 21:00, frissítve: kedd 22:13

Javult a magyar alsó tagozatosok szövegértése egy felmérés szerint. A lesújtó PISA-eredmények után sokan rosszabbra számítottak. Még sincs akkora baj az oktatásban? Vendégünk volt Dúró Dóra, a Jobbik oktatáspolitikusa.

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