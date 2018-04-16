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2018. április 16., hétfő 21:56

Nem változtattak a kétharmadon a külföldről szavazók és az átjelentkezők – pedig ők többségében kormányváltást akartak. Ellenzéki jelöltek sehol nem tudtak fordítani. A stúdióban volt Boros Tamás politológus.

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