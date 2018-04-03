Választói akarat

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2018. április 3., kedd 21:30, frissítve: kedd 21:44

Lépjenek vissza a kevésbé esélyes ellenzéki jelöltek a legesélyesebb javára minden választókerületben – ezt szeretné a kormányváltást akaró választók kétharmada, derül ki a Medián felméréséből. Kálmán Olga erről is beszélgetett Somogyi Zoltánnal és Pető Péterrel.

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