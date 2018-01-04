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2018. január 4., csütörtök 22:26, frissítve: csütörtök 22:31

Az Európai Bíróság elé került Magyarország az elutasított menekültkvóta miatt. Mi lesz az eljárás vége? Kálmán Olga erről is beszélget Magyar Györggyel és Pető Péterrel.

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