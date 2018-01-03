2018. január 4.,
csütörtök, Titusz, Leona napja

V18: Segíteni a kormányváltást

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2018. január 3., szerda 21:00, frissítve: szerda 22:40

Ismert jobb- és baloldali közszereplőkkel alakult meg a Válasszunk! 2018 csoport a Fidesz leváltása érdekében. Milyen esélyekkel és stratégiával készülnek? Itt lesz a csoport egyik tagja – Holoda Attila, az Orbán-kormány egykori helyettes államtitkára.

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Holoda AttilaEgyenesen

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