2018. március 30.,
péntek, Zalán napja

14°

Üzenet

Hír TV

2018. március 30., péntek 21:20, frissítve: péntek 21:20

Kétezer ellenséget tart nyilván Magyarországon a kormány – erről beszélt nagypénteki rádióinterjújában Orbán. Valóban ez a legjobb húsvéti üzenet? Megkérdeztük Iványi Gábor lelkészt.

Hír TVvissza a címlapra

Kövesse a Hír TV-t a Facebookon is!

Hír TV