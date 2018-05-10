Utolsó csepp

REGGELI JÁRAT PÉNTEKEN IS 5 ÓRA 50-TÕL. MÛSORVEZETÕ: BÍRÓ BEÁTA
6.30 - NEM MENEKÜL A JOBBIK A SZÁMVEVÕSZÉK GIGABÍRSÁGA ELÕL - VENDÉG: PINTÉR TAMÁS ORSZÁGGYÛLÉSI KÉPVISELÕ, JOBBIK
6.40 - MEGÁLLAPODÁS A 3-AS METRÓ AKADÁLYMENTESÍTÉSÉRÕL - VENDÉG: TARLÓS ISTVÁN FÕPOLGÁRMESTER, FIDESZ-KDNP
7.40 - EURÓPA NAP - VENDÉG: PERGER ISTVÁN HELYETTES VEZETÕ, EURÓPAI BIZOTTSÁG MAGYARORSZÁGI KÉPVISELETE
8.30 - A PERONON: HILLER ISTVÁN VÁLASZTMÁNYI ELNÖK, MSZP
MEGVÁLASZTOTTA ORBÁN VIKTORT MINISZTERELNÖKNEK A KEDDEN MEGALAKULT ÚJ ORSZÁGGYÛLÉS.
A PARLAMENT 134 IGEN, ÉS 25 NEM SZAVAZATTAL HOZTA MEG DÖNTÉSÉT.
FIDESZES ÉS KDNP-S KÉPVISELÕK KÖZÖTT MAGA ORBÁN VIKTOR IS BIZALMAT SZAVAZOTT MAGÁNAK.
ORBÁN VIKTOR: AZ EGÉSZ ORSZÁGOT, A NEMZET MINDEN POLGÁRÁT SZOLGÁLNOM KELL.
ORBÁN VIKTOR: ELÉRHETÕNEK TARTOM, HOGY MAGYARORSZÁG 2030-RA AZ UNIÓ ELSÕ ÖT OLYAN ORSZÁGA KÖZÉ TARTOZZON, AHOL A LEGJOBB ÉLNI.
JOBBIK: CSAK AZ FENYEGETÕZIK MINISZTERELNÖKKÉNT, AKI FÉL.
DK: ORBÁN VIKTOR ILLEGITIM MINISZTERELNÖK.
A VÁLASZTÁSOK RENDSZERSZINTÛ MANIPULÁLÁSA MIATT NEM VETT RÉSZT ORBÁN PARLAMENTI MEGVÁLASZTÁSÁN AZ MSZP-PÁRBESZÉD.
TÍZ MINISZTÉRIUMMAL MÛKÖDIK A KABINET DERÜLT KI A PARLAMENT HONLAPJÁRA FELTÖLTÖTT TERVEZETBÕL.
CSÁNYI SÁNDOR A LEGGAZDAGABB MAGYAR 320 MILLIÁRD FORINTOS BECSÜLT VAGYONÁVAL NAPI.HU.
MÉSZÁROS LÕRINC 280 MILLIÁRDDAL A MÁSODIK A NAPI.HU KIADVÁNYA SZERINT.
ALÁÍRTA TARLÓS ISTVÁN FÕPOLGÁRMESTER A 3-AS METRÓ AKADÁLYMENTESÍTÉSÉRÕL SZÓLÓ MEGÁLLAPODÁST.
CSAK AKKOR INDUL A FÕPOLGÁRMESTERI SZÉKÉRT TARLÓS ISTVÁN, HA A BUDAPESTIEK KÖZVETLENÜL VÁLASZTHATJÁK MEG FÕPOLGÁRMESTERÜKET.
6 MILLIÁRD FORINTÉRT ÉPÍTHET MÉLYGARÁZST A BUDAPESTI VÁROSLIGET ALÁ TIBORCZ ISTVÁN VOLT ÜZLETTÁRSA G7.
ALKOTMÁNYBÍRÓ: VISSZA KELL ADNI A JOGOT AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁGNAK, HOGY A KÖLTSÉGVETÉSI TÖRVÉNYEKET IS VIZSGÁLHASSÁK.
1,7 MILLIÁRD FORINTÉRT REKLÁMOZOTT ERZSÉBET-UTALVÁNYOKAT AZ ÁLLAM AZ ATV-N ÁTLÁTSZÓ.
MÉGSEM ÉPÜL PLÁZA ÓBUDÁN, A BERUHÁZÁS A JELENLEGI FORMÁJÁBAN BIZTOSAN NEM FOG MEGVALÓSULNI.
A FÁVAL FÛTÕK KÖZÜL CSAK A RÁSZORULÓK KAPHATNAK A KORÁBBAN BEIGÉRT 12 EZER FORINTOS REZSITÁMOGATÁSBÓL - HVG.HU.
A VÍZUMMENTESSÉG MEGSZÜNTETÉSÉVEL FENYEGETIK MAGYARORSZÁGOT AZ AMERIKAIAK DIREKT36.
AZT KIFOGÁSOLJÁK, HOGY A KÖNNYÍTETT HONOSÍTÁS RENDSZERÉBEN BÛNÖZÕK IS HAMIS MAGYAR ÚTLEVÉLHEZ JUTHATNAK.
NEM LEHET VÁRNI AZ EURÓPAI UNIÓ MEGÚJÍTÁSÁVAL JELENTETTE KI EMMANUEL MACRON FRANCIA ELNÖK.
A ROMÁN MINISZTERELNÖK NEM MOND LE, AMÍG SZÁMÍTHAT PÁRTJA ELNÖKÉNEK, ÉS A KORMÁNYKOALÍCIÓNAK A TÁMOGATÁSÁRA.
HORVÁT MINISZTERELNÖK: HORVÁTORSZÁG ELKEZDHETI AZ EURÓ BEVEZETÉSÉNEK FOLYAMATÁT, AMELY TARTÓS ELÕNYÖKKEL JÁR VS.HU.
RAKÉTÁKAT LÕTTEK KI ÉJJEL SZÍRIÁBÓL A GOLÁN-FENNSÍKON ÁLLOMÁSOZÓ IZRAELI KATONÁKRA, DE SENKI NEM HALT MEG.
A HÁGAI BÍRÓSÁG 159 MILLIÓ DOLLÁR KÁRTÉRÍTÉS MEGFIZETÉSÉRE KÖTELEZTE OROSZORSZÁGOT AZ UKRAJNAI KRÍM-FÉLSZIGET ELCSATOLÁSÁÉRT.
200 EZER EMBER MENEKÜLT EL OTTHONÁBÓL ETIÓPIA DÉLI RÉSZÉN, AZ ETNIKUMOK KÖZÖTTI ERÕSZAK MIATT.
LEGKEVESEBB KILENC KATONA MEGHALT A DÉL-SZOMÁLIAI RÉGIÓBAN, AMIKOR JÁRMÛVÜKKEL RÁHAJTOTTAK EGY ÚTSZÉLI ROBBANÓSZERKEZETRE.
AZ IZRAELI KATONAI SZÓVIVÕ SZERINT A RAKÉTÁKAT IRÁNIAK INDÍTOTTÁK.
AZ IZRAELI HADSEREG VÁLASZUL TÖBB IRÁNI KATONAI CÉLPONTOT TÁMADOTT SZÍRIÁBAN.
JÚNIUS 12-ÉN SZINGAPÚRBAN TALÁLKOZIK DONALD TRUMP ÉS KIM DZSONG UN.
EZREK TÜNTETTEK AZ IMF-HITEL ELLEN AZ ARGENTÍN FÕVÁROSBAN.
HÁROM ÉS FÉL ÉVES CSÚCSRA UGROTT AZ OLAJ ÁRA, MIUTÁN TRUMP BEJELENTETTE A KILÉPÉST AZ IRÁNI ATOMEGYEZMÉNYBÕL.
SZANKCIÓKAT RENDELT EL AZ AMERIKAI PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM IRÁNNAL SZEMBEN, MIUTÁN WASHINGTON FELMONDTA A MEGÁLLAPODÁST.
OROSZ KÜLÜGYMINISZTER: AZ IRÁNI ATOMALKU TÖBBI RÉSZVEVÕJE A SZERZÕDÉS FENNTARTÁSÁN DOLGOZIK.
EGYMÁSBA ROHANT EGY AUTÓ ÉS EGY TRÉLERT VONTATÓ KISBUSZ TATABÁNYA HATÁRÁBAN, EGY EMBER MEGHALT.
AUTÓS BALESETBEN MEGHALT EGY KERÉKPÁROS ESZTERGOM ÉS TÁT KÖZÖTT.
BETEGSZÁLLÍTÓ FURGON ÉS AUTÓ ÜTKÖZÖTT ÖSSZE AZ 52-ES ÚTON DUNAHARASZTINÁL, KETTEN MEGSÉRÜLTEK.
TÖBB MINT 26 EZER DARAB GYÓGYSZERT PRÓBÁLT MAGYARORSZÁGRA CSEMPÉSZNI EGY SZERB FÉRFI RÖSZKÉNÉL.
ÖZÖNVÍZSZERÛ CSAPADÉK ZÚDULT SOPRONRA ÉS BAJÁRA.
KERÉKPÁROS ÁLRENDÕR PRÓBÁLT BÍRSÁGOLNI NYÍRACSÁDON, A RENDÕRÖK CSALÁS MIATT ELÕÁLLÍTOTTÁK.