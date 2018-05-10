Utolsó csepp

2018. május 10.,
csütörtök, Ármin, Pálma napja

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2018. május 10., csütörtök 21:38, frissítve: csütörtök 21:39

Kilépett az LMP-ből Schiffer András. A Lehet Más a Politika alapítója azután döntött így, hogy az Együtt politikusa csatlakozott az LMP parlamenti frakciójához. Itt volt Szabó Szabolcs.

 

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