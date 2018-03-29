Utolsó csepp

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2018. március 29., csütörtök 21:26, frissítve: csütörtök 21:27

Betelt a pohár az ellenzéknél – a Fidesz hónapok óta bojkottálja a nemzetbiztonsági bizottság üléseit. Az LMP feljelenti a házelnököt, de mit tesznek a szocialisták? Megkérdeztük Molnár Zsolttól, a bizottság MSZP-s elnökétől.

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