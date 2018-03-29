Utolsó csepp

6:50 - ÜNNEPI REGGELI JÁRAT. MÛSORVEZETÕ: FARKAS KRISZTINA
7:40 - TOJÁSFESTÉS, TOJÁSÍRÁS, TOJÁSKARCOLÁS ZENGÕVÁRKONYBAN
VENDÉG: NIENHAUS RÓZSA TULAJDONOS, MÍVES TOJÁS MÚZEUM, ZENGÕVÁRKONY
8:30 - PERON
VENDÉG: GÁNCS PÉTER EVANGÉLIKUS PÜSPÖK
AZUTÁN KAPTA MEG MAGYAR LETELEPEDÉSI ENGEDÉLYÉT A SZÍR DIKTÁTOR PÉNZEMBERE, HOGY AZ AMERIKAIAK TILTÓLISTÁRA TETTÉK.
TÚLÁRAZOTTAN VÁSÁROLTAK KORMÁNYZATI INTÉZMÉNYEK SZOFTVERLICENSZEKET TIBORCZ ISTVÁN CÉGÉTÕL, AZ FBI IS VIZSGÁLÓDIK - NÉPSZAVA.
DK: A NEMZETKÖZI MICROSOFT-BOTRÁNYT NEHÉZ LESZ ELTUSSOLNI - A SZÁLAK ORBÁNIG ÉRNEK.
SZIVEK-HANGFELVÉTEL: SZEMET KELLETT VOLNA HUNYNIA EGY KÜLFÖLDI CÉG KARTELLAJÁNLATA FÖLÖTT A MALÉV VOLT IGAZGATÓJÁNAK.
A HANGFELVÉTELEN TIBORCZ ISTVÁN ÜZLETTÁRSA SZIDALMAZZA A VOLT CÉGVEZETÕT, MERT JELENTETTE A HATÓSÁGNÁL AZ ESETET.
NEMCSAK TIBORCZ ÉS ROGÁN FELTALÁLÓTÁRSAI ÉRINTETTEK AZ OLAF KISVÁRDAI VIZSGÁLATÁBAN, HANEM SESZTÁK MIKLÓS IS - 24.HU.
EGYÜTT: POLT PÉTER KIMOSSA A BÛNBÕL SESZTÁK MIKLÓST IS.
A FIDESZES BÁNKI ERIK EGYKORI CÉGE ÉPÍTHETI MEG A SZEKSZÁRDI TANUSZODÁT 2,3 MRD FT-ÉRT.
JOBBIK: A FIDESZ MAFFIAÁLLAMOT ÉPÍTETT KI, CSAK AZ ORBÁN KÖRNYEZETÉHEZ TARTOZÓK GYARAPODNAK.
MEGBÍRSÁGOLTA A NEMZETI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG ORBÁNT, AMIÉRT GYEREKEKKEL KAMPÁNYOLT A SZÜLÕK HOZZÁJÁRULÁSA NÉLKÜL - INDEX.
A SVÉDORSZÁGI ÜGYÉSZSÉG ELÉ KERÜLT SEMJÉN ZSOLT SZARVASVADÁSZATÁNAK ÜGYE.
ISMÉT BOJKOTTÁLTÁK A KORMÁNYPÁRTI KÉPVISELÕK A NEMZETBIZTONSÁGI BIZOTTSÁG CSÜTÖRTÖKI ÜLÉSÉT, AZ LMP FELJELENTI KÖVÉR LÁSZLÓ HÁZELNÖKÖT.
MIGRÁNSNAK NÉZTEK EGY FODRÁSZTÓL HAZAFELÉ SÉTÁLÓ NÕT CSONGRÁDON, RENDÕRT HÍVTAK RÁ - MAGYAR NEMZET.
LÁZÁR JÁNOS: NEM LEHET INTEGRÁLNI A BEVÁNDORLÓKAT, MERT "A ROMÁKAT SEM SIKERÜLT".
FIDESZES HAVEROKNÁL LANDOLT A PÉNZ, AMIT LÁZÁRÉKNAK A CIGÁNYOK FELZÁRKÓZTATÁSÁRA KELLETT VOLNA KÖLTENI - ROMNET.
ORBÁN RÁHEL ÜZLETI TÁRGYALÁSÁRÓL KÉSZÜLT FELVÉTELT TETT KÖZZÉ FACEBOOK-OLDALÁN JUHÁSZ PÉTER.
MINISZTERELNÖK-JELÖLTI TÉVÉVITÁT RENDEZNEK ÁPRILIS 5-ÉN AZ RTL KLUBON, VONA, SZÉL ÉS KARÁCSONY ELFOGADTA A MEGHÍVÁST.
FELMÉRÉS: BÉKÉSCSABÁN CSAK A JOBBIK JELÖLTJE, KOCZIHA TÜNDE TUDJA MEGSZORONGATNI A FIDESZ-KDNP JELÖLTJÉT.
VISSZALÉP A MOMENTUM BORSOD MEGYE 2. VÁLASZTÓKERÜLETÉBEN AZ MSZP-PÁRBESZÉD KÉPVISELÕJELÖLTJE JAVÁRA.
KÖLTSÉGVETÉSI CSALÁS MIATT HALLGATTA KI GYANÚSÍTOTTKÉNT AZ ÜGYÉSZSÉG SZEGEDI CSANÁD VOLT JOBBIKOS EP-KÉPVISELÕT.
SZKRIPAL-ÜGY - KIUTASÍT 60 AMERIKAI DIPLOMATÁT ÉS BEZÁRATJA AZ EGYESÜLT ÁLLAMOK SZENTPÉTERVÁRI KONZULÁTUSÁT OROSZORSZÁG.
LAVROV: MOSZKVA AZONOS MÓDON VÁLASZOL MINDEN ORSZÁGNAK, AMELY OROSZ DIPLOMATÁKAT UTASÍTOTT KI.
A SCOTLAND YARD SZERINT OTTHONÁBAN MÉRGEZTÉK MEG A VOLT BRIT-OROSZ KETTÕS ÜGYNÖKÖT ÉS LÁNYÁT.
THERESA MAY TELEFONON FEJEZTE KI ELISMERÉSÉT TRUMPNAK AZ OROSZ DIPLOMATÁK KIUTASÍTÁSA MIATT.
ÕRIZETBE VETTEK AZ OLASZ HATÓSÁGOK NÉGY TUNÉZIAI FÉRFIT, AKIK KAPCSOLATBAN LEHETTEK A BERLINI KAMIONOS MERÉNYLET ELKÖVETÕJÉVEL.
ELFOGTÁK AZT A FÉRFIT, AKI KATONÁKAT PRÓBÁLT ELGÁZOLNI A DÉLKELET-FRANCIAORSZÁGI GRENOBLE KÖZELÉBEN.
ÖT EMBERT, KÖZTÜK AZ ÜZLETKÖZPONT IGAZGATÓJÁT IS ÕRIZETBE VETTÉK AZ OROSZORSZÁGI, 64 HALÁLOS ÁLDOZATOT KÖVETELÕ ÁRUHÁZTÛZ KAPCSÁN.
SZÍRIA - VÉGSÕ ULTIMÁTUMOT ADOTT A KORMÁNY A LÁZADÓKNAK KELET-GÚTA ELHAGYÁSÁRA.
TÖRÖK PUCCSKÍSÉRLET - ÚJABB 70 TÖRÖK KATONA ELLEN ADTAK KI ELFOGATÓPARANCSOT.
EGY AMERIKAI BÍRÓ DÖNTÉSE ÉRTELMÉBEN SZAÚD-ARÁBIA PERELHETÕ A SZEPTEMBER 11-I TERRORTÁMADÁSOK MIATT.
MEGKEZDÕDTEK A TÁRGYALÁSOK AZ ÉSZAK- ÉS DÉL-KOREA KÖZÖTTI, ÁPRILIS VÉGI CSÚCSTALÁLKOZÓ ELÕKÉSZÍTÉSÉRÕL.
NÉGY AUTÓ KARAMBOLOZOTT A 37-ES FÕÚTON GESZTELY ÉS SZERENCS KÖZÖTT, AZ UTAT TELJES SZÉLESSÉGÉBEN LEZÁRTÁK.
NEM JOGERÕSEN ÉLETFOGYTIG TARTÓ BÖRTÖNRE ÍTÉLTEK EGY CEGLÉDI FÉRFIT, AKI A VÁD SZERINT MEGÖLTE SZOMSZÉDJÁT ÉS ANNAK FIÁT.
JOGERÕSEN BÖRTÖNBÜNTETÉSRE ÍTÉLTEK HÁROM FÉRFIT, AKIK 2014-BEN KIRABOLTAK EGY KECSKEMÉTI ÜZLETEMBERT.
HÁROM AUTÓ ÜTKÖZÖTT ÖSSZE A 4-ES FÕÚT ÜLLÕT ELKERÜLÕ SZAKASZÁN, KÉT EMBER MEGSÉRÜLT.
KÉT SZEMÉLYGÉPKOCSI ÜTKÖZÖTT ÖSSZE PILISSZENTIVÁNON, HÁROM EMBER MEGSÉRÜLT.
BRUTTÓ 2 FT-TAL EMELI A BENZIN, BRUTTÓ 3 FT-TAL A GÁZOLAJ LITERENKÉNTI ÁRÁT PÉNTEKTÕL A MOL NYRT.