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2018. április 4., szerda 21:00, frissítve: szerda 22:31

Kész egyoldalúan visszalépni a jelöltségtől az LMP társelnöke, ha péntek délutánig nem lesz országos megállapodás az ellenzéki pártok között. Vendégünk volt Hadházy Ákos.

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