2017. december 4.,
hétfő, Borbála, Barbara napja

Ukrán szavazatszámlálás

Hír TV

2017. december 4., hétfő 22:22, frissítve: hétfő 23:06

Gyalázatos, hogy százezres nyugdíj mellett állampolgárságot is könnyedén ad a Fidesz-kormány ukrán nyugdíjasoknak cserébe a szavazatukért – mondja a DK. A párt megszüntetné az ukrán nyugdíjat. A stúdióba vártuk Vadai Ágnes alelnököt.

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