REGGELI JÁRAT CSÜTÖRTÖKÖN IS 5 ÓRA 50 PERCTÕL. 6.30 - TISZTÚJÍTÁS ELÕTT A MOMENTUM - VENDÉG: HAJNAL MIKLÓS SZÓVIVÕ, MOMENTUM MOZGALOM. 6.40 - INTENZÍV PARLAMENTI MUNKÁRA KÉSZÜL A DK - VENDÉG: VARJU LÁSZLÓ ALELNÖK, DK. 8.30 - A PERONON: SZANYI TIBOR, AZ MSZP EURÓPAI PARLAMENTI KÉPVISELÕJE. A MÛSORVEZETÕ: LAMPÉ ÁGNES. 30-40 EZER CSALÁDOT LAKOLTATNÁNAK KI IDÉN 24.HU. BALCZÓ ZOLTÁN, JOBBIK: SEMMI SZÜKSÉG NINCS ORBÁN FELESLEGES ELLENÁLLÁSAIRA. VISSZALÉPETT AZ ALELNÖK JELÖLTSÉGTÕL NOVÁK ELÕD- EZT A FACEBOOK-OLDALÁN JELENTETTE BE. HADHÁZY ÁKOS: AZ LMP-FRAKCIÓBAN VANNAK, AKIK A FIDESZ ÉRDEKEIT SZOLGÁLJÁK. DK: MAGYARORSZÁGNAK RÉSZT KELL VENNIE A KÖZÖS EURÓPAI MENEKÜLTÜGYI POLITIKÁBAN. BÓDIS JÓZSEF A MAGYAR REKTORI KONFERENCIA ELNÖKE ÉS A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM LEKÖSZÖNÕ REKTORA LESZ AZ OKTATÁSI ÁLLAMTITKÁR HVG. NÉMETH SZILÁRD KAPJA A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM PARLAMENTI ÁLLAMTITKÁRI POSZTJÁT 24.HU. MÉSZÁROS LÕRINC LÁNYA LETT A MÁTRAI ERÕMÛ FELÜGYELÕBIZOTTSÁGÁNAK ELNÖKE - NÉPSZAVA. TÖBB MINT 250 MILLIÁRD FT MEGY EL STADIONOKRA IDÉN ÉS JÖVÕRE. ENGEDÉLY NÉLKÜL VÁGTAK KI TUCATNYI FÁT A MARGITSZIGETEN, EGY TENISZSTADION MIATT. A FÕVÁROS CSAK AZ ÉPÜLETEK BONTÁSÁHOZ JÁRULT HOZZÁ, A FAKIVÁGÁSOKHOZ NEM. WALL STREET JOURNAL: MAGYARORSZÁG JELENTI A LEGNAGYOBB KIHÍVÁST AZ EURÓPAI UNIÓ SZÁMÁRA. GUY VERHOFSTADT: MA MÁR NEM ENGEDNÉNK BE MAGYARORSZÁGOT AZ EU-BA. OLASZ KORMÁNYALAKÍTÁS: AZ ÖT CSILLAG MOZGALOM ÉS A LIGA TOVÁBBI 24 ÓRÁT KÉRT AZ ÁLLAMFÕTÕL. DONALD TRUMP BEJELENTETTE, HOGY AZ EGYESÜLT ÁLLAMOK FELMONDJA AZ IRÁNI ATOMSZERZÕDÉST. LONDONI ELEMZÕK: AZ EMELKEDÕ OLAJÁR ELVIHETI AZ ADÓCSÖKKENTÉSBÕL EREDÕ AMERIKAI NÖVEKEDÉSI TÖBBLET FELÉT. AZ EU TOVÁBBRA IS ELKÖTELEZETT AZ IRÁNNAL KÖTÖTT NUKLEÁRIS MEGÁLLAPODÁS FENNTARTÁSA MELLETT. SZERGEJ LAVROV: MOSZKVA NEM LÉP KI A TEHERÁNNAL KÖTÖTT MEGÁLLAPODÁSBÓL. IZRAEL: OROSZORSZÁG ALIGHA FOGJA KORLÁTOZNI AZ IZRAELI LÉGICSAPÁSOKAT SZÍRIÁBAN. A TÁMADÁSBAN LEGFRISSEBB HÍREK SZERINT 15-EN HALTAK MEG, ÉS NYOLCAN KÖZÜLÜK IRÁNIAK. ÉSZAK-KOREA SZABADON ENGEDETT HÁROM AMERIKAI ÁLLAMPOLGÁRT. EGY OROSZ OLIGARCHÁNAK ÉS TRUMP ÜGYVÉDJÉNEK KAPCSOLATÁT VIZSGÁLJA A ROBERT MUELLER VEZETTE BIZOTTSÁG. KANADA BOCSÁNATOT KÉR A NÁCI URALOM IDEJÉN ZSIDÓKAT SZÁLLÍTÓ HAJÓ VISSZAFORDÍTÁSÁÉRT. ELHAGYHATTA AZ INTENZÍV OSZTÁLYT SIR ALEX FERGUSON, AKI SZOMBATON KAPOTT AGYVÉRZÉST. LESODRÓDOTT EGY MENETREND SZERINTI AUTÓBUSZ A ZSÁMBÉKOT ÉS PÁTYOT ÖSSZEKÖTÕ ÚTRÓL, A BALESETBEN LEGKEVESEBB 8-AN MEGSÉRÜLTEK. NAGY ÉRDEKLÕDÉS MELLETT MUTATTÁK BE SZILÁGYI ZSÓFIA ELSÕ JÁTÉKFILMJÉT A 71. CANNES-I FILMFESZTIVÁLON. PÓTLÓBUSZ JÁR A HÉV HELYETT A KÖZVÁGÓHÍD ÉS DUNAHARASZTI KÖZÖTT A HÉTVÉGÉN.