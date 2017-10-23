Újabb szövetség

2017. október 23.,
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2017. október 23., hétfő 21:34, frissítve: hétfő 21:40

Beállt Gémesi György pártja Szél Bernadett mögé. Az LMP és az Új Kezdet novemberben már a választási megállapodást is aláírja. Mit nyerhet az Új Kezdet? Vendégünk volt Gémesi György pártelnök.

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