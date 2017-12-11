Új köztársaság

2017. december 11.,
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2017. december 11., hétfő 21:57, frissítve: hétfő 21:58

Politikai kábítószernek nevezte a Soros-ellenes kampányt az MSZP választmányi elnöke, majd bemutatta a Tegyünk igazságot! című programjukat. A stúdióba vártuk Hiller Istvánt​.

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Hiller IstvánMSZPEgyenesen

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