2018. január 4.,
csütörtök, Titusz, Leona napja

Titkolják a Soros-konzultáció eredményét?

Hír TV

2018. január 3., szerda 21:05, frissítve: szerda 22:38

Egy hónappal a Soros-konzultáció vége után a kormány még mindig nem közölte, hogy pontosan milyen válaszok születtek. Már hazudni is lusták – véli Ceglédi Zoltán politikai elemző.

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