2018. január 16.,
kedd, Gusztáv napja

Tiborcz panasza

Hír TV

2018. január 15., hétfő 21:05, frissítve: kedd 08:00

Súlyos szabálytalanságokat tárt fel az Európai Unió Csalás Elleni Hivatala a miniszterelnök veje által elnyert pályázatok ügyében. A szocialisták EP-képviselője követeli: hozzák nyilvánosságra a Tiborcz-ügyben készült OLAF-jelentést. Vendégünk volt Ujhelyi István.