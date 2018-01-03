2018. január 4.,
csütörtök, Titusz, Leona napja

Tiborcz belehúzott

Hír TV

2018. január 3., szerda 21:30, frissítve: szerda 22:45

Negyed év alatt 12 céget vett a nevére Tiborcz István. A miniszterelnök vejének így már 17 cége van. Főként kastélyok, paloták, villák kerültek a birtokába. Kálmán Olga erről is beszélgetett Kovács Zoltánnal és Németh Péterrel.

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Németh PéterKovács ZoltánEgyenesen

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