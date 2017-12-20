2017. december 20.,
szerda, Teofil napja

Tételesen

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2017. december 20., szerda 22:00, frissítve: szerda 22:44

Több mint négymilliárd forintból kapnak „integrációt segítő továbbképzéseket” az óvónők – legalábbis ez a látszat. A valóságban azonban nettó hülyeségekre folyatnak el újabb pénzeket – állítja az LMP társelnöke. Eljött hozzánk, és hozott magával egy kis korrupcióinfós ízelítőt Hadházy Ákos.

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